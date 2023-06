Freddy Superlano: Les juro a los venezolanos que no me voy a rajar ni a mandarlos a bailar salsa

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

“Con toda mi fuerza, convicción, y sin descanso, lucharé por un triunfo real en la arena que sea. Venezuela va a necesitar a un líder que esté allí presente, que no se raje, que no mande a la gente a bailar salsa, ni a tocar cacerola. Se necesita un líder que vaya al frente, que se coloque en primera línea y que asuma las responsabilidades que hay que asumir. Juro a todos los venezolanos que jamás empeñaré su futuro, jamás jugaré con su esperanza, jamás me rendiré ante una agenda escrita en Miraflores”, declaró Freddy Superlano, quien formalizó este viernes su inscripción como candidato ante la Comisión Nacional de Primaria.

Insistió en que para forjar un futuro se debe conocer muy bien la historia, y aprender de ella para no cometer los mismos errores.

“Gracias a nuestros compañeros de Bandera Roja, de Fuerza Liberal, a quienes nos acompañan en este desafío que enfrentamos hoy. Saludo a todos mis compañeros de la Unidad que ya se han inscrito, ahora acá es donde empiezan a definirse muchas cosas. Yo conozco al flojo así lo vea suda’o. Saludo la política sincera, fraterna, esa donde se le habla al pueblo llano, de forma sincera, donde le decimos a qué nos vamos a enfrentar. Aquellos que asuman este proceso como una elección convencional le mienten al pueblo venezolano. Por eso ante cualquier atentado, no existe otro escenario que no sea avanzar”, manifestó Superlano.

Asimismo, reiteró que la Primaria es el mejor mecanismo que tiene el pueblo venezolano para escoger al candidato que derrotará a la dictadura en el 2024.

“Está bien que sean 16 candidatos porque así estarán muchas personas recorriendo el país, en contacto con la gente, y ya luego el venezolano va a decidir. Eso es un factor positivo. Veamos este punto, no solo como la unificación de la ciudadanía, veámoslo también como la agitación de la conciencia, y que eso se convierta en la capacidad movilizadora que logre lo que nadie ha visto antes, un pueblo organizado que defenderá con todo el triunfo del 2024”, manifestó.

Para el candidato de Voluntad Popular, Fuerza Liberal y Bandera Roja, no es casualidad qué tal día como hoy hace 202 años Páez y Bolívar estaban preparándose para la que sería la batalla más importante de sus vidas.

“Hoy 23 de junio, es una fecha que es el preludio de lo que sucedió hace más de 200 años, nuestros padres de la patria estarían un día como hoy planificando lo que sería una victoria que estaba casi que escrita. Me imagino a Bolívar, a José Antonio Páez, preparándose con convicción y fuerza para lo que sería la Batalla de Carabobo. Cómo no hablar de lo que nos ha hecho grande como nación”, sentenció.

Criticó a quienes quieren burlarse de los venezolanos, y no asumen con valentía este reto. “El candidato que amagó, que dijo que venía, que no, yo pienso que el país no está para chistes, hay que ser serios y no subestimar la capacidad del venezolano de distinguir quién es quién. Ya nuestra gente tiene claro quienes están con el cambio y quienes no, el que no asuma eso va a ser desenmascarado. Pido que asumamos con seriedad el compromiso que el país pide de nosotros”.

Para finalizar recordó que “solo seis meses nos separan del 2024, estoy hablando de lo que nos viene después de la elección primaria. No podemos improvisar, las primarias son para nosotros una herramienta fundamental. En medio de tantos obstáculos nosotros tenemos que asumir el liderazgo de conducir a los venezolanos hacia la libertad. No solo veremos renacer al país, sino que lo vamos a construir palmo a palmo, por eso en los próximos días estaré presentando nuestro plan de gobierno y las propuestas que tenemos para el país”.