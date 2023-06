Exposición de dibujos infantiles revela el secuestro de miles de niños ucranianos por Rusia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una pequeña exposición de dibujos realizados por niños ucranianos que han logrado huir de la guerra quiere denunciar el secuestro de decenas de miles de menores a manos de Rusia y las dificultades para recuperarlos.

“Hasta ahora solo un número muy reducido de los menores secuestrados por los rusos han sido devueltos a sus desesperadas familias”, denuncian las tres ONG que organizan la muestra, inaugurada recientemente en un centro cultural de Viena.

A los diez carteles con los dibujos de 61 niños ucranianos refugiados en Austria, esas ONG han añadido mensajes como “Rusia cambia los nombres a los niños ucranianos” o “Rusia entrena a los niños ucranianos de más edad para luchar contra Ucrania”, para denunciar esos secuestros.

Russians continue to abduct Ukrainian children, subjecting them to manipulation and propaganda, forcing them to wear a school uniform with a "Z" sign.

En la parte de atrás de los carteles hay fotografías de madres que muestran en su teléfono móvil una imagen de sus hijos secuestrados a los que todavía no han encontrado.

Según datos oficiales de Kiev, Rusia ha secuestrado a unos 20.000 niños ucranianos desde que comenzó su invasión a Ucrania hace 16 meses, aunque “el número de casos no denunciados se estima en 200.000”, asegura Mykola Kuleba, presidente de Save Ukraine, una de las ONG que organizan la exposición.

De esos 200.000, “solamente han podido ser rescatados 120 niños”, denuncia por su parte Pascale Vayer, fundadora de “kleine herzen” (pequeños corazones, en alemán), que participa también en el proyecto impulsado por la plataforma artística Art Contact Ukraine.

Estos niños, de entre 1 y 7 años de edad, vivieron escondidos de los bombardeos rusos durante un mes en el sótano del orfanato de Kropyvnytskyi, una ciudad en Ucrania central.

Hoy están a salvo en Austria, gracias a “kleine herzen” que logró evacuarlos junto con Save Ucraine, la ONG ucraniana que desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania trata de recuperar a los niños secuestrados.

UK Foreign Secretary @JamesCleverly and Ambassador of the UK in Ukraine @MelSimmonsFCDO visited our Hope and Healing Center. @SaveukraineUs team discussed with guests our efforts to bring back Ukrainian children deported by Russia and specifics of their rehabilitation process. pic.twitter.com/xPdZQ42fPX

— Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) June 7, 2023