Avión de la CIA se encuentra en camino hacia Caracas para recoger a funcionario estadounidense

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Phoenix Air Gulfstream III (N173PA) está a punto de partir de San Juan, Puerto Rico con destino a Caracas, donde recogerá al funcionario estadounidense que visitó la capital venezolana, Roger Carstens.

Desde el pasado lunes, una fuente vinculada al régimen confirmó a la redacción de AlbertoNews, que Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, viajó a la capital venezolana.

El alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU para cuestiones de rehenes y detenidos ha estado en el país en medio de los intentos para liberar y traer a casa a los estadounidenses que se encuentran injustamente detenidos en el país sudamericano.

Phoenix Air Gulfstream III (N173PA) is about to depart San Juan heading back to Caracas to pick up the US official that has been visiting Caracas. #Venezuela pic.twitter.com/vGkorMHHV8

— CNW (@ConflictsW) June 21, 2023