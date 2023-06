Histórico: EEUU confirma nombramiento de la primera jueza federal musulmana

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una abogada de derechos civiles ha sido confirmada por el Senado de Estados Unidos como la primera jueza musulmana en la historia del país norteamericano, de esta manera asumirá su nombramiento vitalicio el próximo jueves 22 de junio.

Por Semana

Se trata de un puesto en la corte federal de Brooklyn en Nueva York, una noticia que recibió elogios de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), donde fungió como directora legal de la organización en Illinois.

Antes de ese cargo, Nusrat Chowdhury se desempeñó de 2008 a 2020 en la oficina nacional de la ACLU, incluyendo siete años como subdirectora del Programa de Justicia Racial de la organización sin fines de lucro, según la agencia AP.

With the confirmations of Dale Ho and Nusrat Choudhury:

Senate Democrats have confirmed 21 Asian American judges to the federal bench—tied with President Obama for the most ever confirmed by a president.

We will keep going!

— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 15, 2023