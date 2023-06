¡La primaria va! por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

No causa sorpresa la nueva maniobra de la dictadura de Nicolás Maduro para sabotear la elección primaria de la oposición, programada para el venidero 22 de octubre. Como ya es del dominio público, los rectores del régimen en el Consejo Nacional Electoral (CNE) renunciaron en bloque el pasado miércoles y la espuria Asamblea Nacional, electa de manera fraudulenta el 6 de diciembre de 2020, procedió este jueves a nombrar una comisión preliminar que se encargará del proceso para designar a los nuevos integrantes del Poder electoral de Maduro.

Durante el pronunciamiento de los rectores para justificar ante el país la decisión de renunciar, el rector principal, Pedro Calzadilla, señaló que renunciaban a sus cargos para “contribuir al propósito de que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política y social de la que fue ilegalmente desviada”. Un argumento baladí y vacío, que nada del fondo del asunto dice, en otras palabras, un simple “mareo” para tapar el verdadero fin de las renuncias.

Cabe destacar que los rectores que no son afectos al régimen, Roberto Picón y Enrique Márquez, no estuvieron en esa alocución y tampoco habían señalado públicamente que habían renunciado. Pero ya se sabe que esto no impedirá que sean despojados de sus cargos, lo cual se oficializará en horas o quizás ya se haya hecho este anuncio cuando nuestros amables lectores estén leyendo este artículo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Primarias (CNP) ante ello se pronunció este jueves y precisó que evalúan realizar la elección primaria en forma autogestionada. El presidente de la CNP, Jesús María Casal, expresó que no esperaban que los rectores oficialistas renunciaran en estos momentos, pero reconoció que existían fuertes rumores de que eso sucedería. “En las próximas horas se harán los anuncios respectivos, porque debemos considerar todas las aristas de estos hechos que son muy recientes”, dijo Casal, en declaraciones a El Nacional y agregó que se encuentran en sesión permanente para evaluar las decisiones que tomarán y que harán pública a la brevedad.

………………………………………….

Voluntad Popular, que ha sido uno de los principales promotores de la elección primaria, algo que nadie puede negar, analizó a fondo todo lo relativo a la renuncia de los rectores del CNE y este jueves fijó su posición ante el país.

En líneas generales, para toda su dirigencia y sus militantes, este hecho obedece, sin lugar a dudas, a una nueva artimaña de la dictadura para sabotear la primaria, como señalamos al principio.

No podemos pasar por alto que la renuncia de los rectores del régimen se presenta apenas dos semanas después de que la CNP anunciará que estaba esperando la respuesta del CNE para realizar una reunión conjunta y determinar qué apoyo técnico iban a prestar en definitiva.

¿Qué busca Maduro con ello? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy sencilla: tratar de impedir que la primaria se realice, porque no le conviene que la oposición se una en torno a un solo candidato. El usurpador de Miraflores sabe bien que la única manera que tiene para evitar un triunfo aplastante de la oposición en la elección de 2024 es que no exista unidad y que se presenten el mayor número posible de candidatos de la unidad. Elecciones pasadas nos sirven de ejemplos para opinar de esta manera, incluso durante la época del fallecido Hugo Chávez en Miraflores.

Además, es la manera más fácil que tienen para poder torcer la voluntad del pueblo a su favor, por medio de sus tradicionales trampas y del ventajismo político en el proceso de elección. Pero además y ojo con esto, al anunciar el cambio de los rectores del CNE, se pretende generar desmotivación en los ciudadanos, para que no participen en la primaria.

Sobre esto último debemos estar atentos y no permitir que logren su cometido, por lo que recomendamos hacer caso omiso a las matrices de opinión que tratarán de imponer, tarea que por cierto ya iniciaron. No podemos caer en esa trampa, no podemos hacerle el juego a Maduro.

Alerto sobre lo anterior, porque ya he observado como algunos personajes se han dedicado en las redes sociales a satanizar a la Comisión Nacional de Primaria y han llegado al extremo de denigrar de su presidente, Jesús María Casal. Pregunto: ¿Por qué enfilan sus inescrupulosas baterías contra los integrantes de la CNP, al extremo hasta de sugerir o solicitar que renuncien cuando no tienen culpa alguna de la renuncia de los rectores de Maduro en el CNE y de las argucias o maquinaciones fraudulentas para implosionar la primaria? Ha sido todo lo contrario, porque nos consta que en la CNP han trabajado con las uñas, se han entrevistado con cientos de personas con el único fin de que la primaria se desarrolle de la mejor manera posible. Y de que sea un proceso en que la identidad de los electores sea resguardada, así como buscar todos los medios para que la mayor cantidad de venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho constitucional al voto, por citar sólo dos aspectos.

Por lo tanto, lo que se impone es que todos apoyemos ahora con mayor fuerza que siempre a la CNP.

Nuestro candidato a esa elección, Freddy Superlano, también se pronunció sobre este hecho. En un breve video habló con gran claridad, para indicarnos qué nos corresponde hacer. Sus palabras tienen peso y mucho valor, porque fue Superlano el factor decisivo para vencer al madurismo en Barinas y en un par de ocasiones en las elecciones a la gobernación de la entidad llanera del 21 de noviembre de 2021 y del 9 de enero 2022, fecha en que se repitieron tras una impugnación fraudulenta.

Superlano, sobre la base de la unión por una causa común, con movilización y organización, permitió aglutinar una fuerza que venció toda clase de obstáculos para derrotar al régimen en su propia raíz de origen.

Es menester por ello que conozcan lo expresado por el líder barinés, quien dijo: “Para nada nos sorprende esta decisión que se tomó el día de hoy de ir en contra del Consejo Nacional Electoral, que por cierto ya tenía serías observaciones de las elecciones pasadas del 2021. Esta acción va directamente no solamente contra la primaria sino para desestimular el voto de cara a la elección de 2024, elecciones de la que no pueden escapar, de la que van a tratar de hacer estas y otras maniobras, pero que no van a frenar la voluntad del pueblo que ya tomó una decisión.

Venezuela decidió y está esperando el momento oportuno. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, realizar nuestra elección primaria, escoger nuestro candidato y presentarnos con una opción que unifique al pueblo venezolano de cara a ese cambio político. Así que sigamos avanzando, sigamos nosotros con nuestra tarea”.

Y eso precisamente es lo que debemos hacer todos unidos, para dejar a Maduro con los crespos hechos.

Nosotros seguimos apostando por la primaria. Como dijo la Coordinadora Nacional Política (E) de Voluntad Popular, Adriana Pichardo: “La primaria es de la gente y no vamos a descansar hasta lograrla”.

Fuerza y fe, porque así será.

¡La primaria va!

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.