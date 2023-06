Un impactante VIDEO muestra a la Estación Espacial Internacional delante del Sol

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un profesional de la astrofotografía capturó un espectacular video que muestra a la Estación Espacial Internacional (EEI) pasando en la imagen por delante del Sol, en el momento preciso en el que dos astronautas de la NASA realizaban una caminata espacial fuera del laboratorio orbital. “Ups, lo hice de nuevo”, escribió en su cuenta de Facebook el responsable de esta grabación, el francés Thierry Legault.

Por: TN

La Estación Espacial Internacional de “paseo” delante del Sol: los detalles del video

*En el clip se muestra el paso de la EEI por delante de la gran estrella, en cámara lenta. El tránsito duró apenas 0,75 segundos.

*Capturar imágenes de la EEI mientras atraviesa el Espacio no es una tarea sencilla. Tal como nota el sitio Space.com, el laboratorio que gestionan diversas agencias internacionales, entre ellas la NASA de Estados Unidos y la ESA de Europa, viaja a una velocidad máxima de 28.000 kilómetros por hora.

*La escena que vemos ocurrió el 9 de junio, justo cuando los astronautas de la NASA Stephen Bowen y Warren Hoburg realizaban una caminata espacial para instalar una nueva matriz solar fuera de las instalaciones.

*Las zonas oscuras que vemos a los lados de la Estación Espacial son grupos de manchas solares, explica la fuente.

Los secretos para capturar videos espaciales

Legault no es un improvisado en este terreno. En su sitio web oficial publica sus numerosas capturas, que dan cuenta de su experiencia en el ámbito de la astrofotografía. A comienzos de este mes había capturado una mancha solar gigante.

Oops, I did it again! This time from Netherlands, during Steve Bowen & Woody Hoburg spacewalk. The full solar transit lasted 0.75 second ?

Each frame is a single shot at 1/32000s with the OM-1 on the CFF200 apo: I never make ISS transits from stackings or assemblies! pic.twitter.com/94y644q4bI

— Thierry Legault (@ThierryLegault) June 10, 2023