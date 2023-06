El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Surgen nuevas opciones para hacer que las cosas funcionen. No sabes cuál elegir porque todas son nuevas para ti, pero acaso ¿no has hecho en el pasado algo que no sabías hacer, aprendiste e igual pudiste hacerlo? Atrévete, pero no elijas al azar. Estudia los pro y los contra y selecciona la que más te convenga.

Tauro

Aunque tu opción no sea la que elijan otros, si estás claro de que es lo que te conviene, no permitas que te convenzan de lo contrario, porque sus consejos sean basados más en sus límites que en los tuyos. Quizá te tome más tiempo y tengas que hacer un esfuerzo extra en llegar a la meta o quizá tengas que hacerlo con ayuda, pero igual llegarás.

Géminis

Cuando alguien ama se nota y cuando no ama se nota aún más. Fíjate un poco más, porque el despiste no te conduce a ningún lado y la evasión sólo te hace sufrir. Permite que el amor fluya en tu vida. Que se quede el que es y se vaya el que no.

Cáncer

Son innumerables las personas que dicen amar, pero pocos los que saben hacerlo, y si hablamos de relaciones es mucho peor. No traemos un manual para manejarlas, lo vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo, pero la clave para hacerlo con éxito es ser amoroso, empaticos, tolerantes y comprensivos, pero sobre todo respetar el espacio y ritmo de la otra persona.

Leo

Piensas dos veces antes de tomar una decisión. La primera puede parecer o no la mejor opción, la segunda tendrá más sentido y te permitirá ver más allá y elegir la que más te conviene. Del apuro no queda sino el cansancio. No corras, porque si lo haces no llegarás más rápido, sino cansado.

Virgo

Si luchas contra la corriente te cansarás tanto que las fuerzas te abandonaran tarde y temprano, a tal punto que no podrás avanzar más y te hundirás en el mar de la frustración. Trabaja en objetivos realistas y sustentables, a tu ritmo y con condescendencia, porque cuando te exiges demasiado llega un momento en que te no puedes más.

Libra

Se comprensivo. No juzgues a nadie. Entiende y acepta que cada cabeza es un mundo y que cada uno puede tener su propia opinión. Que no puedes ni debes imponerle nada a nadie, porque tenemos derecho de vivir la vida a nuestra manera, a cometer nuestros propios errores y a celebrar nuestras victorias.

Escorpio

No permitas que una discusión te conduzca a dejar de hablarte con alguien que te importa de verdad. Pero tampoco elijas mantenerte en silencio, porque guardarte lo que piensas es frustrante y destructivo. No hay nada mejor que una comunicación clara y asertiva, que permita que cada uno se exprese.

Sagitario

Cuando algo se ponga difícil, da lo mejor de ti y libéralo, permite que fluya como tenga que fluir y que pase lo que tenga que pasar. Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. Ese pensamiento aplica para todo, para relaciones, empresas, trabajos, negocios, y lo que sea. Lo que es, es.

Capricornio

Caminas a paso firme y seguro, aunque un poco lento para tu gusto, y eso te desespera. Quieres todo para ayer y tener menos que eso va contra tu naturaleza. Pero no re desesperes, tú ritmo esta bien, lo importante es que sabes que hacer y que asumes la responsabilidad sobre las consecuencias de tus decisiones. Hoy eres más fuerte que nunca.

Acuario

Hoy descubres algo de ti y cierras un ciclo, que aunque ha sido algo vicioso te ha ayudado a crecer. Tomate el tiempo que necesites para comenzar la siguiente etapa, y mientras lo haces, libérate de las pesadas cargas emocionales de las experiencias vividas, que queden como lecciones, pero no como un miedo o un dolor que te impida avanzar.

Piscis

Aunque no recibas en la misma medida que das, da todo lo que puedas y quieras. Que nadie te limite, porque eres libre y necesitas ser tú, tal cual eres. Hoy te sientes generoso con los afectos, profesas amor y ofreces ayuda por doquier y la mejor noticia es que serás correspondido. El universo te premia por tus acciones.