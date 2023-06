VIDEO: Tras pasar 100 días en las profundidades de los Cayos de Florida, profesor finalmente sale a la superficie

Click to share on Google News (Opens in new window)

El profesor de la Universidad del Sur de Florida (USF, por sus siglas en inglés) Joseph Dituri emergió este viernes tras completar 100 días en un refugio submarino en los Cayos de Florida, y haber batido el récord mundial de permanencia bajo el agua.

Por Telemundo 51

Dituri, de 55 años y exmiembro de la Marina de EEUU, ascendió a la superficie alrededor de las 10:30 a.m. saludó a las personas y medios que lo esperaban en la superficie e inmediatamente se sometió a un chequeo médico para determinar su estado de salud, tal como había anunciad Ben Norton, su director de comunicaciones.

El académico batió el 13 de mayo pasado el récord mundial de permanencia bajo el agua al pasar 74 días consecutivos en el refugio submarino Jules’ Undersea Lodge de Cayo Largo, en el extremo sur de Florida.

El anterior récord mundial de vida bajo el agua era de 73 días, 2 horas y 34 minutos y fue establecido en 2014 por 2 profesores de Tennessee, Bruce Cantrell y Jessica Fain, que también estuvieron en el mismo módulo subacuático.

Pero batir este récord no ha sido nunca el objetivo primero de Dituri, sino los posibles avances científicos derivados de su larga estancia en un refugio submarino.

WELCOME BACK! ? USF professor Joseph Dituri emerged with a huge smile on his face after spending a record-breaking 100 days underwater. STORY: https://t.co/ZE4HduCGf3 pic.twitter.com/BIxXaiqPGL

— WFLA NEWS (@WFLA) June 9, 2023