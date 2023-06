Medios del mundo confirman el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami de la MLS

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas horas, los medios de comunicación de todo el mundo han confirmado la noticia del fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS). Esta noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol, especialmente entre los aficionados del Barcelona, equipo en el que el jugador argentino ha pasado gran parte de su carrera.

lapatilla.com

Según los informes, el acuerdo entre Messi y el Inter de Miami se cerró después de semanas de negociaciones. Aunque no se han revelado los detalles financieros del contrato, se cree que el jugador recibirá uno de los salarios más altos de la MLS y que su contrato será por varios años.

El periodista Fabrizio Romano, reconocido por tener todas las exclusivas de los fichajes fue el primero en reportar la noticia.

“Messi jugará en la MLS la próxima temporada. No más ocasiones para el Barcelona a pesar de intentar hacerlo realidad”, fueron sus palabras.

El argentino haría dupla con el venezolano Josef Martínez, quien hasta ahora era la gran estrella del equipo.

?? BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

?? Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.

???? ?? ??#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023