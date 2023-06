No hay quien pare a la “regadera”: Luis Arráez elevó su promedio a .401 contra los Reales (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Luis Arráez no se cansa de batear y este martes durante la victoria de los Marlins de Miami ante Reales de Kansas City por 6 carreras a 1, conectó dos imparables para elevar su promedio a los .401.

lapatilla.com

El criollo alcanzó la barrera de los .400 en el quinto capítulo, cuando conectó un sencillo al jardín izquierdo ante los envíos del veterano lanzador Zack Greinke. Además, en ese momento impulsó la segunda rayita de los Peces.

Arráez volvió a embasarse en el séptimo episodio con un hit al jardín central, que le sirvió para dejar su average en .401. El pelotero se fue de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Su nuevo promedio le sirvió para juntarse con otro selecto grupo de jugadores.

Según una imagen divulgada por Talkin’ Baseball en su cuenta de Twitter, el venezolano también alcanzó los 150 juegos de su carrera con multi-hits.

De acuerdo a la una lista compartida por la reportera Sarah Langs en Twitter, Luis Arráez se encuentra empatado en el noveno puesto de la lista de bateadores con mejor promedio de bateo en los primeros 62 juegos de su equipo desde 1941. El nativo de San Felipe se encuentra empatado con John Olerud, que alcanzó dicho registro en 1993.

Luis Arraez’s .401 BA is tied for the 9th-highest by a qualified hitter in his team’s 1st 62 games, since 1941 (based on current qualification rules)

the list ?? pic.twitter.com/xLSuyc0XBD

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 7, 2023