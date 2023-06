FBI teme que informante sobre sobornos de Biden puede ser asesinado

Un miembro del poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes alegó el lunes que el FBI “teme” que el informante que acusa al presidente Biden de haber estado involucrado en un plan criminal de soborno con un ciudadano extranjero, mientras era el vicepresidente, podría ser “asesinado“ si lo desenmascaran.

Por Fox News

Traducción libre de lapatilla.com

“Acabo de salir de la reunión para la Supervisión de la Cámara. El [FBI] teme que su informante sea asesinado si lo desenmascaran, según la información que ha presentado sobre la familia Biden”, escribió en Twitter la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida . luego de una sesión informativa cerrada del FBI para el comité.

Cuando se le contactó para hacer comentarios adicionales, Luna le dijo a Fox News Digital que las preocupaciones del FBI eran “alarmantes y aterradoras”. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara , James Comer, republicano por Kentucky, y el FBI no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox.

Just left meeting for House Oversight. The @FBI is afraid their informant will be killed if unmasked, based on the info he has brought forward about the Biden family.

— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) June 5, 2023