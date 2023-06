¿Cuándo regresará con los Astros José Altuve, aquejado de una lesión?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los Astros de Houston disputarán su segundo compromiso de su serie de cuatro juegos ante los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre de Canadá. El mánager de la novena texana Dusty Baker publicó el lineup oficial para este martes, donde, una vez más, José Altuve brilla por su ausencia.

Por Meridiano

Desde su debut en la presente campaña, el cual se retrasó ante su lesión de pulgar generada durante el Clásico Mundial de Beisbol, el criollo solo ha podido disputar once encuentros en los que promedia .286 con dos cuadrangulares y seis remolcadas.

* Altuve is still out.

* Dusty keeps the same OF as yesterday.

* Maldy back at C. Yainer on the bench. https://t.co/2luPwoTPE4

— Breathin' Orange Fire (@OrangeFire_) June 6, 2023