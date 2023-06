“El Gato” García el chamo promesa del rap hispanoamericano (Entrevista)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una exclusiva entrevista, El Farandi tuvo el honor de conversar con Arturo García, conocido artísticamente como “El Gato” García, un talentoso rapero venezolano que pronto dejará huella imborrable en la escena musical. Originario de Venezuela, este joven de espíritu indomable ha logrado enfrentar valientemente los desafíos de la vida como migrante en España.

Con información de El Farandi

Con su carisma y pasión por el rap, El Gato se ha ganado el corazón de muchos con sus líricas improvisadas y su autenticidad. Su historia es la de un chamo promesa, un venezolano honesto y trabajador que está dispuesto a comerse el mundo con su talento y conciencia.

Durante la entrevista, El Gato compartió sus influencias musicales, destacando la inspiración que ha encontrado en reconocidos artistas como Los Aldeanos, Nach, Basyco y Séptima Raza. Estos grandes referentes han dejado una profunda marca en su estilo y en su forma de expresarse a través de la música.

El camino de El Gato no ha sido fácil. Como migrante en tierras extranjeras, ha enfrentado numerosos desafíos, pero su determinación y amor por el rap le han permitido superar cualquier obstáculo. Su experiencia como extranjero le ha brindado una perspectiva única, enriqueciendo aún más su arte y convirtiéndolo en un verdadero portavoz de aquellos que enfrentan situaciones similares.

Este talentoso rapero venezolano se ha propuesto llevar su música a lo más alto, conquistar escenarios internacionales y transmitir un mensaje de lucha, esperanza y superación a través de sus letras.

El Farandi celebra la valentía y el talento de “El Gato” García, un verdadero ejemplo de perseverancia y dedicación. Estaremos atentos a su carrera y a todas las sorpresas que nos tiene preparadas. Sin duda, este chamo promesa está destinado a dejar una huella imborrable en el rap venezolano y en la escena musical internacional.

No te pierdas la entrevista.

¿Qué te inspiró a seguir una carrera en la música?

El Gato: Desde siempre me ha gustado mucho la música pero fue a los 13 años que tuve mi primer contacto con el rap en español siendo consciente de lo que estaba escuchando. Casi inmediato me volví una persona obsesionada con conocer y estudiar a los artistas que estaban trabajando en esa época. A los 15 años comenzó mi inquietud por escribir impulsado por la admiración que sentía por los compositores de rap de esos años sobre todo en Venezuela y no fue hasta 2 años después que me decidí a sacar mi primera canción.

¿Cuáles son tus principales influencias musicales y cómo crees que se reflejan en tu estilo?

El Gato: En mis inicios mis influencias eran los raperos que estaban creando sin saber una movida que luego catalogarían como rap conciencia. Grupos como Los Aldeanos, Nach, Basyco, Séptima Raza… yo literalmente quería ser como IceOd de Séptima Raza jaja fue mi primera influencia fuerte a la hora de crear y pienso que en mis primeros rapeos se ve evidenciado, ya a medida que el tiempo ha pasado he añadido nuevas referencias de música que ha ido llegando a mi o incluso de música que ya estaba en mi radar pero que no había internalizado, creo que eso es lo que me ha hecho crecer más estos últimos años. Poder utilizar todo tipo de referencias para mi proyecto.

¿Qué desafíos has enfrentado hasta ahora y cómo los has superado?

El Gato: Miles de desafíos, desde los monetarios hasta haber tenido que emigrar, cosa que me llevó a comenzar de cero. Pero creo que la constancia y el amor que le tengo a lo que hago fueron la clave para continuar. Pero sobre todo haber conseguido un equipo de trabajo y de personas que crean en mi proyecto tanto o a veces más de lo que creo yo mismo.

¿Qué mensaje o emociones esperas transmitir a través de tu música?

El Gato: En el punto en el que estoy ahora mismo, lo primero que quiero es estar satisfecho yo con mi música, creo que es la manera más directa para que otra persona también llegue a estarlo, que me haga feliz y me motive a seguir creciendo para que eso inspire a quien se tropiece con mis canciones.

¿Cómo describirías tu estilo musical y cómo te destacas dentro del género?

El Gato: Obviamente siempre me catalogaré como un rapero ya que de ahí vengo y esa es la base de toda mi propuesta músical, por mucho que ahora esté experimentando con distintos géneros en busca de nutrir mi proyecto. Me veo como un rapero que puede desarrollar sus ideas en cualquier registro.

¿Qué papel crees que juega la música en la sociedad actual y cómo te gustaría contribuir a ella?

El Gato: Creo que desde el inicio de la música se ha encargado de mover a las personas a conectar con sus sentimientos y transmitirles ideas y sensaciones. Por eso ahora mismo estoy en un punto donde quiero hacer música que me haga feliz para transmitir eso mismo.

¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en tu carrera musical?

El Gato: A lo largo de mi carrera he vivido cosas muy importantes para mi, desde la primera vez que me reconocieron en la calle, la primera vez que cobré por un show, cada mensaje que recibo por las redes sociales de apoyo y respeto a mi música, hasta los conciertos, como haberle abierto la fecha de Madrid a Akapellah el año pasado. Pero si tuviese que elegir pondría el día de mi primer show propio. La primera vez que toda la gente que estaba iba a verme a mi, que hice una hora y un poco más de show y presente el adelanto de lo es mi primer disco. Ese día fue mágico para mi.

¿Cómo te preparas para tus presentaciones en vivo y qué esperas que el público experimente durante tus actuaciones?

El Gato: Ensayo mucho, los en vivo es una de las cosas que más me disfruto de la música. Me gusta dar el 100% de mi en la tarima para que la gente que me vea y me conozca sienta que vale la pena repetir ir a verme y también la que no me conozca se lleve una buena primera impresión. Siempre me ha funcionado para captar nueva audiencia.

¿Cuáles son tus metas y aspiraciones a largo plazo como rapero?

El Gato: Mis aspiraciones como rapero es seguir aprendiendo, compartiendo más música con colegas y seguir expandiendo mi proyecto.

No perdamos de vista este nuevo talento, el cuál dará de que hablar durante los próximos años. El talento y perseverancia de Arturo se ve reflejado en cada trabajo que realiza de la mano de Tridente Music, un estudio de grabación fundado por el mismo y otros dos grandes amigos y colegas musicales, Ron Hernández (productor musical) y Carlos Pérez “Capé” (cantante y compositor), todos ellos venezolanos.

Las canciones de El Gato, podrás encontrarlas en Spotify, YouTube e Instagram. e