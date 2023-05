Gaby Spanic y la verdad sobre su salida de “Top Chef VIP 2”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz venezolana Gaby Spanic acaparó recientemente titulares tras conocerse su repentina salida de Top Chef VIP (Telemundo), competencia culinaria en la que participaba desde finales de abril. “Por motivos personales no va a continuar en la competencia. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, dejaba claro.

Por People en español

“Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación”, aseveró. La actriz, no obstante, sí quiso aprovechar la ocasión para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre lo sucedido.

Spanic también quiso dejar claro que nunca “me fui” o “renuncié” a la competencia. “Pasaron otras cosas”, reveló sin ahondar en detalles. “Pero ya ustedes todos se enterarán”.