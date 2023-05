“¡A mí se me respeta!”: Alicia Machado se “sacudió” a Christian Estrada (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde hace varias semanas, Alicia Machado y Christian Estrada fueron puestos en la mira tras sus constantes apariciones juntos, las cuales no solo se limitaron a las redes sociales, sino que incluso fueron vistos en la alfombra roja de Billboard Mujeres Latinas en la Música, evento en el que se mostraron muy cariñosos, pero esta cercanía ya llegó a su fin y la actriz lo confirmó de viva voz.

Por Telemundo

“Qué pena pero next, así que ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, comenzó diciendo la modelo venezolana sin pelos en la lengua, frases con la que destapó que su relación con el ex de Frida Sofía y Ferka quedó en el pasado.

Y no solo eso, La Machado también aprovechó para enviar un contundente mensaje en el que habló del respeto hacia ella, así que no se contuvo y dijo sin reparos, “Me la paso bien un rato… cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next”, agregó la sudamericana, quien nuevamente demostró que es muy directa a la hora de enfrentarse a los cuestionamientos.