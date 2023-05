La puerta de un avión se cerró antes de despegar y el piloto realizó una inesperada maniobra para ingresar

La escena parece sacada de una película cómica. Un piloto de Southwest Airlines tuvo que entrar por una ventanilla del avión después que la puerta de la cabina se cerró accidentalmente sin nadie dentro antes de emprender vuelo a la ciudad de Sacramento, Estados Unidos.

Por: TN

El pasajero Matt Rexroad tomó una foto del momento en que el piloto se trepa por una escalera e ingresa por la ventanilla. La imagen fue ca´tada el 24 de mayo en el aeropuerto internacional de San Diego, en California.

En la foto, publicada este lunes por El Nuevo Herald de Miami, se ve cómo un trabajador del aeropuerto observa toda la situación al lado del piloto. La increíble imagen muestra la mitad del cuerpo del piloto ya dentro de la cabina, mientras sus piernas permanecen fuera.

No joke… yesterday last passenger got off plane with no one else on board, he shut the door. Door locked. Pilot having to crawl through cockpit window to open door so we can board. @SouthwestAir pic.twitter.com/oujjcPY67j

— Matt Rexroad ???? (@MattRexroad) May 25, 2023