Mbappé le rompe la nariz a una hincha por accidente y se disculpa con un noble gesto (FOTOS)

El balón que pateó el delantero del PSG golpeó en la cara a una mujer, quien terminó con la nariz ensangrentada.

Por rt.com

El PSG volvió a consagrarse campeón de Francia al empatar este sábado contra el Estrasburgo por 1-1, siendo la 11.ª vez en su historia que gana la Ligue 1. Poco antes del importante duelo, Kylian Mbappé protagonizó un momento desagradable al pegar un pelotazo en dirección a las gradas durante el calentamiento.

El balón golpeó a una hincha en la cara y la mujer terminó con la nariz ensangrentada. Ante el desafortunado pase, el delantero del club parisino inmediatamente se dirigió a la tribuna, se acercó a la joven, le pidió disculpas y le ofreció ayuda. Los asistentes permitieron a la mujer ingresar en la cancha, donde recibió ayuda médica en los bancos.

An effort from Kylian Mbappé hit a fan in the stands in the face during warmups for PSG.

He immediately went over to her to see if she was okay and stayed with her as she was being treated.

??? pic.twitter.com/y0ca6R0BAH

— ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023