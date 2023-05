David Mendoza: La factura del destornillador, la infelicidad y la pregunta final

Posteado en: Opinión

En virtud de un video en las redes sociales, donde un oficial de policía venezolano pide a un motorizado la factura de un destornillador, que este último llevara consigo para corregir las fallas de carburación de su vehículo, con la única motivación de incordiarlo por negarse a permitir que le metieran la mano en el bolso, se revivió la discusión del problema que significa para el país la conducta de algunos funcionarios de seguridad, que en lugar de proteger a la sociedad, la someten y la extorsionan cotidianamente (el video disponible en Youtube en el canal “CESAR GUARDIOLA”). Así mismo, abona al tema, el video del Capitán Durán Guerrero exponiendo la situación de las Fuerzas Armadas Nacionales (video disponible en Youtube en el canal “VENEZUELAFANB”).

¿Tienen sometida a la sociedad?

En su oportunidad la situación también fue denunciada por la periodista Valentina Quintero y reseñada a través de esta columna. Sin embargo, y sin ánimo de justificar la conducta lesiva al ciudadano practicada por algunos miembros de los cuerpos de seguridad del estado, el asunto pinta ser más profundo. La situación de depauperación económica en la cual el gobierno ha sumido al país es tan grande, que también los miembros de esos organismos y sus familiares padecen las angustias de no saber si comerán al día siguiente. Es un drama que está empujando a los guardianes de la seguridad física de la sociedad y el territorio a “rebuscarse”, a “emprender” ¿cómo va a emprender un negocio alguien educado para servir en materia de seguridad, sin formación comercial y sin inclinación natural a los negocios, y pa´más ñapa sin capital, en un país casi sin consumo, de la noche a la mañana? Eso se les pide que hagan por parte de sus superiores; de tal manera, que terminan castigando al ciudadano. La consecuencia es que la sociedad no los respeta por matraqueros; y esto, definitivamente les dificulta ejercer efectivamente sus funciones, en detrimento de la sociedad. Es un perder – perder.

¿Y la institucionalidad? ¿Y el gobierno?

Montados en su misma miasma, contando los mismos cuentos. Recuerdo que Maduro afirmaba (no sin algo de razón en aquel entonces, pero constituyendo una exageración grosera a todas luces) que el madurismo era el único capaz de garantizar la gobernabilidad y la paz en Venezuela. Esto lo logró desmontando el régimen de libertades y la separación de poderes ya bastante fundidos con el ejecutivo, a través de la inefable e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, aquella que según le dijera él mismo al periodista español Jordi Ébole por el año 2017: “ellos me quieren mucho”. Hoy la realidad es diferente, de no encontrar un paliativo al menos, a la brevedad del rayo, el país parece estar calentando motores para hacer de nuestro amansado desasosiego un hervidero de chivo. Es ineludible mejorar la condición de los servidores públicos en materia de seguridad ciudadana y seguridad y defensa. Claro está, que el asunto toca a toda la sociedad y a todos los servidores públicos del país. Veremos si la flexibilización de sanciones, se transforma en bienestar para el país, o si por el contrario, se convierte en riqueza sobrevenida para la directiva del partido y los funcionarios de alto nivel del gobierno, como es tradicional.

PERO, así como debe trabajarse urgentemente en este sentido, también debe trabajarse para reinstitucionalizar al país en materia de seguridad ¿Cuántos generales necesitamos, cuántos comandantes y coroneles? Sus comportamientos y sus procedimientos deben apegarse a la ética, a la eficiencia, en cada alcabala desde Caracas hasta Barcelona paran, revisan y radian a los mismos vehículos, a las mismas personas, los mismos equipajes y las mismas cédulas una alcabala tras otra; un verdadero disparate de mal trabajo y estupidez, que hace perder tiempo y esfuerzo. Entrando a La Guaira sancionan a todo el mundo, en un apetito feroz por multas fijadas en dólares americanos, a cuanto pobre carrito pase por ahí. No hay forma de eludirlos, evadirlos, rodearlos; no son policías, son recaudadores tributarios del más terrorífico y confiscatorio sistema fiscal; constituyeron de facto un peaje, el más caro del país. Los poquitos dineritos que la gente destina para el disfrute en familia, se los queda dicho peaje y los comercios no los perciben, un escándalo de política absurda.

¿Maduro es garantía de gobernabilidad y paz?

De ninguna manera, Maduro es garantía de conflictividad social, penuria económica y migración forzosa. Ha perdido paulatinamente el control de las fuerzas sociales del país, el control de su partido, así como de los cuerpos de seguridad del estado. Está absolutamente divorciado de la realidad nacional, más pendiente del color del paltó que se va a poner en su programa de los lunes, en una estrategia de imagen “auto suicida” como diría Carlos Andrés Pérez, que de los problemas del país de los cuales no tiene ni idea. Eso lo tiene claro Venezuela entera. Por cierto, en su programa se dijo que todas las encuestas están equivocadas y que si las elecciones fueran hoy, él arrasaría. Primero: no serán hoy, segundo: no se desesperen, no se pongan nerviosos. Todo a su tiempo. Por otra parte, casi me hizo quedar mal cuando se refirió a Dinora Figuera como “dirigenta” porque yo dije que eran menos frecuentes sus “estudiantos y estudiantas”, “ liceos y liceas” en mi artículo de la semana pasada; digo casi, porque afirmé que eran menos frecuentes, no que eran inexistentes.

¿Y la infelicidad?

Según “eldiario.com” del 21-05-2023, “Venezuela ocupa el segundo lugar como el país más infeliz del mundo, según el índice de miseria de 2022 medido por el economista estadounidense Steve Hanke en conjunto con la Universidad John Hopkins”, por su parte, el diario “elimpulso.com” del 18-03-2022, en nota de Luis Daniel Cambero, señala que “Venezuela se ubicó entre los últimos puestos entre los países más felices del mundo , de acuerdo con la clasificación anual de Índice Global de Felicidad… estudio financiado por la Organización de Naciones Unidas que se realiza desde hace 10 años”. Habría que esperar algún comentario por parte de la vocería de los constructores y hacedores de infelicidad más eficaces del planeta, Maduro & Co.; si las elecciones fueran hoy, o mañana, o pasado mañana, o cuando toquen, van a ser arrasados por el deseo de libertad y prosperidad de un país, que a decir verdad, no es que no los quiere, es que los detesta a pecho abierto: el nivel de rechazo más grande de la historia democrática de Venezuela lo encarna este gobierno y su liderazgo, así como uno de los niveles de aprobación más escuálidos de la historia ¿ahora quién le dice “escuálido” a quién?

Maduro, El Aissami, próximo a ser presentado ante los tribunales (aprovecha ahorita), y el resto de Maduro & Co, sobre todo los ex constituyentitas de la inefable, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com

Sean de mis primeros suscriptores en Youtube: https://youtu.be/C6kivvtHWrk

Nuestros libros

Termómetro Económico, Tomo I. Gerencia, Finanzas y Negocios

https://www.amazon.com/-/es/David-Mendoza-Yamaui-ebook/dp/B07PP9PK98/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37AWEZJL6VQZC&keywords=david+mendoza+yamaui&qid=1681739685&s=books&sprefix=david+mendoza+yamaui%2Cstripbooks%2C512&sr=1-3

El Poder Creador del Ser. Un Enfoque Ontológico de la Felicidad. https://a.co/d/iB2eVzU

Nuestros cursos

https://www.udemy.com/course/gerencia-estrategica-e-ingenieria-de-negocios/ https://www.udemy.com/course/estrategias-de-negociacion-y-persuasion/

“In house” para empresas instagram:@termometro.economico.