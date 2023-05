Venezolanos son premiados por mejor documental médico en festival de cine en Houston

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Las venezolanas Kristy Espinoza, Yulma García y su equipo de producción fueron galardonados en el Houston International Film Festival por la producción del documental Cinco formas de vivir antes de morir (5 Ways to live before you die), un mensaje que promete ser trascendental para cambiar la forma en que las personas viven la vida.

“Estamos muy felices por esta premiación. Hemos logrado que todos nuestros documentales se posicionen en muchos festivales, pero particularmente este es uno de los festivales con mayor envergadura, porque su trayectoria nos prepara para cumplir metas mucho más grandes”, expresó Kristy Espinoza.

“Hace 5 años yo tenía ganas de comunicar, no tenía idea si eso funcionaría. Quería dar un mensaje de diversidad. No imaginé que esto se convertiría en mi pasión, ahora vivo por llevar estos mensajes sociales, por hacer documentales y comunicar. Ha sido un camino súper hermoso y cuando descubres eso que tanto amas, creo que todo te sorprende y el universo conspira a tu favor“, reveló García.

Cinco formas de vivir antes de morir es el resultado de muchas conversaciones perspicaces que el oncólogo venezolano Raúl Storey, tuvo con muchos pacientes a lo largo de su carrera en el camino de la recuperación.

El doctor Storey, quien protagoniza la historia, muestra cómo la posibilidad de morir marca un nuevo comienzo para estas personas, invitando a los espectadores a dejar de esperar para hacer realidad sus sueños y a tomar medidas en el presente para vivir la vida a plenitud.

Una de las mayores coincidencias que el médico notó al momento de hablar con los pacientes era el arrepentimiento. ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué complacía a la gente? ¿Por qué no dije que no a tal cosa que me hacía tanto daño?

“Este documental es un llamado de atención para que la gente diga: no voy a esperar estar al borde de la muerte para vivir de la mejor manera“, dijo Espinoza.

Bajo el sello de Billionaires Group Yulma García y Kristy Espinoza formaron el equipo para realizar este breve, pero poderoso documental, original del oncólogo Raúl Storey. La producción estuvo a cargo de Espinoza y García, la dirección a cargo de Julio Méndez, el guión fue realizado por Yulma García y Sandra Orellana y la postproducción en manos de Leopoldo Laya y Juancho Hernandez. Cinco formas de vivir antes de morir no está disponible para el público, debido a que sigue participando en diferentes festivales y premiaciones.

“Con este premio hemos subido a otro nivel. Es una demostración de que hemos avanzado con el tiempo y que nos estamos superando a nosotras mismas. El Houston International Film Festival tiene 56 años de trayectoria, por lo que es un gran logro profesional para nosotras y nuestra productora”, detalló Yulma García.

Espinoza y García son apasionadas por su oficio y por eso han logrado excelentes resultados. Cada año que pasa su compromiso es mayor, porque se han superado a ellas mismas. Quieren seguir haciendo entregas de aporte social y por eso están en constante búsqueda de historias inspiradoras.

“Antes de empezar con nuestra productora, no teníamos idea de cómo funcionaba el mundo de los documentales y los festivales, sin embargo, nos atrevimos. Desde entonces no hemos dejado de hacer documentales y durante estos últimos 5 años, más allá de los premios, hemos logrado y ganado que muchas personas se identifiquen con el trabajo que hacemos, que muchas personas confíen y me ha demostrado que cuando haces lo que amas, no hay nada que pueda salir mal si lo haces con pasión“, detalló Espinoza.

“Somos unas bendecidas. Somos afortunadas porque hacemos lo que amamos“, exclamó Espinoza.

Billionaires Group

Billionaires Group es una empresa de producción audiovisual que surgió de una crisis que vivieron Kristy Espinoza y Yulma García, al irse a Estados Unidos, donde estas dos venezolanas residen desde hace años.

Billionaires Group no solo se convirtió en la esperanza de estas dos mujeres, sino que las hizo resaltar en un mundo, como el de la producción audiovisual, en el que predominan principalmente rostros masculinos. “Nos atrevimos y estamos sobresaliendo”, expresaron las venezolanas, reconocidas en festivales de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, Miami, San Diego, Fort Myers; India, Uruguay y Venezuela.

Luego de la creación de su productora estas venezolanas han recibido muchos galardones, entre los que destacan 5 Emmy, 1 Telly Awards y 50 premios en festivales de varios países, con documentales de aporte social como: “La Culpa No Es de Dios”, “Hay Que Intentarlo”, “Ellos están bien”, “Homoparental” y el cuento infantil “El Príncipe de los Juegos”.