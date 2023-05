José Gato Briceño: Líderes en traición

Posteado en: Opinión

Con la convicción más que firme, tatuada en mi mente y corazón, de que el comunismo es la peor plaga, la más dañina doctrina que ha aparecido como mecanismo para llegar al poder y luego autoritariamente dominar al pueblo demoliendo cada estamento democrático y creando élites depravadas con privilegios producto de la corrupción, he jurado dedicar mi vida a enfrentar cada indicio, rastro, atisbo de esta maldición abominable que por obra y gracia del traidor mayor, hoy felizmente difunto Hugo Chávez, se infiltró en mi país y está enquistado con espada en mano descabezando a cuanta persona o ente internacional de justicia les denuncie por los infinitos delitos que han cometido en dos décadas y media de terror . Por esto no descanso en esta tarea de reseñar, denunciar y fustigar a esa mafia que causó la huída de 8 millones de personas, que causó la estampida de la generación de venezolanos entre 18 y 30 años dejando estudios a mitad, dejando a sus familias, truncandoles sus planes. Nadie con la mínima sensatez puede creer que tanta gente va a dejar la comodidad de sus hogares y afectos por irse a barrer, limpiar, dormir en colchones en el piso, sufrir xenofobia y maltrato, por gusto y moda. No se dimensiona aún lo que significa ese terremoto social que nos sacudió.

Sin temor a dudas les digo, la destrucción de Venezuela no tiene comparación con ningún pueblo del mundo, ni siquiera con los que han estado por mucho tiempo en guerra, por eso soy un ferviente creyente y vocero de que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Rondón, deben de salir del poder con los pies hacia delante.

Los motivos y las razones sobran pero para ilustrar a algunos voy a nombrar algunas. No se conoce en la historia de la humanidad a algún país que haya perdido en poco tiempo el 75 % de su Producto Interno Bruto (PIB) ¿ Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador macroeconómico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un período determinado, por lo general, un año. El PIB es utilizado para medir la actividad económica de un país y su tamaño relativo.

El cálculo del PIB se basa en la suma de los valores de mercado de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Esto incluye los bienes tangibles, como alimentos, ropa y automóviles, así como los servicios, como la educación, la atención médica y el transporte. El PIB también considera tanto la producción realizada por las empresas nacionales como por las empresas extranjeras que operan dentro del país.

Tampoco se conoce en ningún país del planeta en el que a su moneda le hayan quitado 14 ceros, o sea, la traducción de una devaluación sin precedentes, sólo en una narcorevolución comunista.

Somos el segundo país del mundo en el cual aproximadamente un 30 % emigra o sale despavoridos producto del hambre, el malvivir y la destrucción.

No se conoce en la historia universal esta hiperinflación sostenida y ya está de vuelta, para más asombro derrumbando toda teoría económica, una vez dolarizado el comercio, la inflación galopante en dólares.

Tenemos la corrupción más descarada y depravada que hayamos podido ver pero son intocables los más sobresalientes, Diosdado Cabello y su familia, Cilia Flores y sus sobrinos por nombrar algunos que son líderes en traición a la patria, somos noticia por personajes venezolanos ex funcionarios con fortunas, cuentas millonarias en paraísos fiscales, en Europa, Asia, Norteamérica, estas estadísticas nefastas nos hacen destacar los logros de la trágica historia desde que el comunismo tiñó nuestra historia de dolor.

Insisto y quizás peque de optimista, la sociedad venezolana desde donde estemos, debemos reaccionar y los militares como parte de ella asuman su rol, dando respuesta a tanta violación de nuestra ley magna, a sabiendas que no será pacíficamente que estas alimañas suelten el poder y por eso no me cansaré de afirmarlo, que saldrán del poder con los pies hacia delante porque no tendrán el perdón de Dios por tanta maldad, destrucción, sufrimiento que le han ocasionado a millones de venezolanos.

Cada segundo desde la cárcel del exilio me convenzo más de que mi enfoque e interés está en promover, empujar y derrocarlos por la fuerza .

Mi apoyo y solidaridad para quienes como yo luchamos por esa liberación sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot2 Facebook : @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com