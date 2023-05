“Habían depredadores sexuales”: La llegada de inmigrantes venezolanos a EEUU colapsa los refugios de Chicago

Posteado en: USA

Después de una terrible experiencia de meses huyendo desde Venezuela, sobreviviendo al peligroso viaje a través de América Central y México para finalmente cruzar la frontera sur de EEUU, la solicitante de asilo Lismar Pinto llegó en autobús a una estación de policía en Chicago, donde permaneció en el piso del vestíbulo durante ocho días.

Por VOA

“Fue duro, claro, al principio, al menos para nosotras; estábamos en una estación donde había depredadores sexuales, o algo así”, explicó a la Voz de América a través de un traductor. “Llegamos con mis dos nietos, uno de 5 meses y el otro de 5 años”.

Pinto, quien llegó a la ciudad a fines de abril, se encuentra entre los cientos de migrantes que llegan semanalmente a Chicago, que se ha convertido en el destino para muchos como ella y como su compañero de viaje, José Morán, quienes esperan comenzar una nueva vida aquí mientras sus casos de asilo avanzan en el sistema de inmigración de EEUU.

“Las condiciones en Venezuela no son un secreto para nadie, no hay seguridad alimentaria, no hay educación, no hay salud, no hay condiciones de trabajo”, comentó. “Es difícil vivir allí porque un salario es de 20 dólares al mes. Nadie puede vivir con 20 dólares al mes”.

Moran agregó: “Llegando aquí a Chicago tenemos nuevas posibilidades, nos están dando cobijo, nos ayudan con la comida, hemos tenido atención médica y los niños están estudiando en una escuela. Están matriculados, las cosas han dado un cambio muy importante en la vida”.

Chicago continúa lidiando con una ola de migrantes, muchos de América Central y del Sur, que llegan a la Ciudad de los Vientos después de cruzar legalmente la frontera sur de EEUU y luego ser transportados allí, a menudo en autobús, desde estados como Texas. Su llegada ha abrumado las estaciones de policía, los refugios -o “centros de descanso”- y los servicios de ayuda municipals, lo que obligó al gobierno de la ciudad a declarar el estado de emergencia.

“Esta es una crisis humanitaria”, dijo Michael Rodríguez, concejal del Distrito 22 de Chicago, que alberga una de las comunidades latinas más grandes del Medio Oeste. Es una de las primeras paradas donde muchos migrantes encuentran asistencia temporal.

“En este momento, solo tenemos alrededor de 2.800 camas en nuestro sistema de refugios, y estamos llenos, por lo que los parques y las estaciones de policía sirven para albergar temporalmente a la gente. Es un gran desafío y está costando una cantidad significativa de recursos”.

Organizaciones sin fines de lucro se han movilizado para proporcionar recursos. Entre ellos se encuentra New Life Centers, donde Matt DeMateo se desempeña como director ejecutivo.

“Realmente caminamos con alimentos de emergencia, alimentando a las familias, comprando ropa, cosas así, y hay una red fuerte en Chicago que realmente envuelve a estas familias”, dijo DeMateo a la VOA.

Unos 9.000 inmigrantes han sido reasentados en Chicago desde septiembre del año pasado. New Life Centers estima que han ayudado a alrededor de un tercio de ellos.

“Las familias vienen aquí sin absolutamente nada”, dijo DeMateo. “Vienen aquí hambrientos, cansados, han pasado por un infierno y lo han superado para llegar aquí, y ahora buscan nuevas esperanzas y oportunidades”.

Los alimentos proporcionados sin cargo por la tienda de comestibles Pan De Vida de New Life atraen a cientos diariamente, incluido José Molina Povedor, originario de Colombia.

“Es realmente una bendición”, dijo a la VOA también a través de un traductor. “La comida es un poco escasa, el trabajo es escaso, entonces es muy importante aquí”.

Povedor no podrá trabajar legalmente en EEUU mientras se resuelve su caso de asilo, por lo que se ofrece como voluntario en Pan De Vida mientras se hospeda con familiares que ya viven en la ciudad. “Estoy esperando ayuda con mi permiso de trabajo, para poder trabajar y ser un buen ciudadano de Estados Unidos”, dijo.

DeMateo subrayó que los centros New Life están intensificando sus esfuerzos para sacar a más migrantes de los refugios.

“Somos uno de los principales proveedores en la parte trasera de todo el sistema donde actualmente estamos colocando a 10 familias por día desde refugios a apartamentos, y esperamos aumentar eso a 500 familias por mes”, dijo.

A medida que continúa el flujo de inmigrantes hacia Chicago, los líderes de la ciudad y del estado de Illinois buscan ayuda federal para satisfacer las crecientes necesidades.