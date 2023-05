A lo James Bond: Policía se subió al capó de un auto que intentaba escaparse a toda velocidad (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Esta semana se publicó un nuevo video de una persecución casi cinematográfica en la que un oficial de policía del estado de Iowa (EE.UU.) se subió al capó de un automóvil que huía a toda velocidad.

Por: RT

El incidente ocurrió en 2021 cuando los uniformados del Departamento de Policía de la ciudad de Carroll detuvieron a un conductor en una inspección de tráfico rutinaria. Instantes después, descubrieron que el pasajero del vehículo, identificado como Dennis Guider Jr. de 29 años, tenía una orden de arresto por violar su libertad condicional.

New video shows an Iowa police officer holding onto a moving car with his gun aimed at the driver “Stop The Car” pic.twitter.com/0ld1XAuPA3

— Daily Loud (@DailyLoud) May 18, 2023