Minero de carbón británico acusado de asesinar a su esposa asegura que “le rogó que la matara”



El hombre británico que mató a su esposa en su casa de retiro en Chipre afirmó que ella “lloró y le suplicó” que la matara

David Hunter, un minero de carbón jubilado de Northumberland, está siendo juzgado por asesinato premeditado después de que su esposa Janice muriera por asfixia en 2021.

Por The Mirror

Traducción libre de lapatilla.com

David habló de su matrimonio “perfecto” de 52 años, durante su testimonio en el Tribunal de Distrito de Paphos y se echó a llorar al describir el momento en que mató a su esposa enferma terminal.

El hombre de 75 años admitió previamente haber matado a su esposa y sus abogados dicen que fue un suicidio asistido a pedido de ella, para detener el dolor de la leucemia terminal.

Sin embargo, la semana pasada, el tribunal escuchó al médico de la Sra. Hunter, quien dijo que tenía un cáncer de sangre raro, pero que podría no haber tenido leucemia terminal.

David habló de cómo Janice se había enfermado progresivamente de cáncer de la sangre y no tenía calidad de vida.

“Ella lloró y me rogó que la ayudara”, declaró que David, de Ashington, Northumberland, a la corte a través de un traductor. “Durante cinco o seis semanas antes de morir me estaba pidiendo que la ayudara, me pedía más cada día”.

La declaración anterior de David por un cargo de homicidio involuntario en diciembre se derrumbó y ahora está en el banquillo de los acusados ??por asesinato.

Los fiscales no aceptaron que su esposa le pidiera que terminara con su vida a menos que tuviera pruebas.

“Si aceptamos esto, todos los demás hombres que maten a una mujer en el futuro dirán ‘teníamos un acuerdo'”, dijo a los periodistas el fiscal estatal Andreas Hadjikyrou:

David se negó a matar a su esposa hasta que un día accedió con la esperanza de que la calmaría. Insistió en que no tenía intención de llevar a cabo el acto. Pero nueve días después, el 18 de diciembre de 2021, David presionó sus manos sobre la boca y la nariz de su esposa.

David relató que “ella estaba durmiendo en la silla de cuero de abajo y durante la última semana dormimos juntos en esas sillas. Me sentí tan impotente y desesperado que no podía hacer nada por ella. Cada día me pedía un poco más intensamente que lo hiciera.

No quería hacerlo después de 57 años juntos. Realmente no quería hacerlo. Empezó a llorar y a suplicarme. Yo no quería hacerlo, dije que no.

Ella dijo: No puedo seguir, esta no es la vida para mí. Solo vamos al hospital y nos quedamos en casa. no puedo seguir

Empezó a ponerse histérica, así que le dije: Sí, te voy a ayudar”.

David se levantó de su asiento en su casa de retiro en Tremithousa y caminó hacia la tetera para hacer un café, con Janice sollozando mientras permanecía sentada.

David se encontró inclinado, agarrando un banco de la cocina con ambas manos mientras su esposa lloraba desconsoladamente.

“Me volví hacia mi esposa y ella todavía estaba llorando”, continuó explicando David con lágrimas en los ojos. “Lo siguiente que supe fue que puse mis manos aquí [sobre su nariz y boca] y cuando terminó, tenía un color gris. Ella no intentó detenerme. No sé cuánto tiempo mantuve mis manos allí. No se parecía en nada a mi esposa y fue la primera vez que lloré después de muchos años”.

Los abogados de David dijeron que en ese momento sufría de disociación y que necesitaba una evaluación psiquiátrica.

Sin embargo, el tribunal concluyó que Hunter estaba lúcido en ese momento y estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, como lo demostró una llamada posterior a su hermano diciéndole que también se iba a suicidar.

David dijo que en los siguientes nueve días, antes de su muerte, esperaba que ella cambiara de opinión.

“Nunca mataría a mi esposa”, le dijo al fiscal Andreas Hadjikyrou durante el contrainterrogatorio.

Cuando la abogada defensora Ritsa Pekri le preguntó cómo fueron los últimos días, Hunter dijo: “Ella estaba llorando, llorando, llorando, suplicando, suplicando, suplicando.

Ella no se estaba cuidando a sí misma. Durante las últimas dos o tres semanas no podía mover los brazos y tenía problemas con las piernas, no podía mantener el equilibrio.

Ella solo estaba comiendo sopa, no podía retener nada. Perdió mucho peso. Perdió tanto peso que no había carne para ponerse las inyecciones”.

Su enfermedad había provocado que Janice sufriera una diarrea tan fuerte que durante los últimos tres años y medio de su vida tuvo que usar pañales, agregó David al tribunal.

El abogado de David, Michael Polak, de la organización Justice Abroad, dijo: “Creo que lo hizo bien [dando testimonio]. Está contento de poder hablar de ello. Él era la única persona allí cuando sucedió.

Nadie sabe realmente lo que pasó aparte de él. Sigue siendo un caso muy triste y trágico.

Tuvieron una larga y amorosa relación. Tomó una de las decisiones más difíciles que alguien podría tomar de alguien a quien ama”.

Negando haber planeado la muerte, le dijo a la corte que si lo hubiera planeado, habría querido que ambos murieran y habría tenido más tabletas en la casa para asegurarse de suicidarse.

David le dijo a la prensa después de la audiencia: “Tengo mi opinión, esto es lo que quería. Para decirles cosas en las que ni siquiera pensaron.

Los últimos seis meses, no me gustaría que nadie pasara por eso. La prisión no es nada comparada con lo que pasamos”.

Cuando la audiencia llegó a su fin, Hunter pidió dirigirse al juez y le dijo: “Mi esposa estaba sufriendo y en realidad dijo: No quiero vivir más, y aun así dije que no. Esperaba que ella cambiara de opinión. La amaba tanto. No lo planeé, lo juro por Dios”.