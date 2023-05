Los 22 mejores videojuegos de la historia, según Metacritic

Posteado en: Tecnología, Titulares

El problema de esta tendencia, de crear reseñas negativas de un título por motivos como este y no por salir roto, tener problemas en su estructura o simplemente ser un mal juego sin más, es que no todos los jugadores están al día de la actualidad. Es decir, si consultan Metacritic para saber si un juego les va a gustar o no y si merece la pena comprarlo, no tienen porqué conocer el origen de estas críticas. De esta forma pueden optar por disfrutar de otro título, sin saber que el motivo es el odio de un grupo de usuarios y no que el juego es malo.

Lo cierto es que Metacritic se ha puesto las pilas y ha adoptado ya algunas medidas como el de no tener habilitada la aportación de reseñas de usuario hasta poco tiempo después de que el juego haya salido, para evitar estos bombardeos el día de lanzamiento. También insisten en haber fortalecido la moderación. Algo que solo veremos si funciona en un futuro.

Aparte de opiniones políticas, reseñas negativas realizadas sin ni siquiera haber jugado al título, hechas a partir de un cabreo por una captura publicada en Twitter, los primeros puestos de Metacritic lo ocupan videojuegos sobre los que no hay mucha discusión. Algunos rozan el nivel de obra de arte y muchos de ellos, incluso cambiaron el devenir de la industria, introduciendo nuevas mecánicas innovadoras o incluso el 3D, como el caso de Grand Theft Auto III. Vamos al lío presentando los 22 mejores juegos de la historia, según Metacritic.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una obra maestra atemporal que revolucionó el género de acción y aventura. Lanzado en 1998, este clásico de Nintendo 64 sigue el viaje heroico de Link mientras combate las fuerzas del mal para rescatar a la princesa Zelda y salvar la tierra de Hyrule. Con sus revolucionarios gráficos en 3D, una jugabilidad inmersiva y una banda sonora inolvidable, este título estableció un nuevo estándar en narrativa y diseño de juegos. Intrincados laberintos, acertijos que resolver y combates a espada, se unen a la exploración de un vasto y diverso mundo lleno de personajes memorables y lugares icónicos. A día de hoy, esta aventura épica sigue siendo un título emblemático apreciado por los jugadores de todo el mundo. Aunque, ‘recuerdos de Vietnam’ en el Templo del Agua.

2. Tony Hawk’s Pro Skater 2 (98)

Tony Hawk’s Pro Skater 2 es un juego de skate legendario lanzado en el año 2000 que llevó la emoción del skateboarding a las consolas. Iba a decir que hizo conocido fuera de EEUU a Tony Hawk, pero lo cierto es que ya es meme que ni en su propio país la gente, sobre todo más joven, le reconozca por la calle. Volviendo al juego, este cuenta con controles intuitivos y una jugabilidad fluida. Todos en los dosmiles flipábamos pudiendo hacer trucos increíbles y acrobacias poco realistas, aunque seas el propio Hawk. Creedme si os digo que en la época, muchos salimos a la calle con el skate e intentando hacer un ollie, nos volvimos con un esguince a casa. Tony Hawk’s Pro Skater 2 presenta una variedad de modos, incluyendo el modo carrera, donde los jugadores pueden crear su propio skater y competir en desafíos de todo el mundo. Qué decir de la banda sonora, como adolescente que se crió en Myspace, la música de este juego es más noventera que los pantalones de cintura baja y los tatuajes tribales.

3. Grand Theft Auto IV (98)

¿Qué es el sueño americano? El sueño americano es Grand Theft Auto, es un ‘Florida man’ que termina conduciendo un Lamborghini o en el caso de Grand Theft Auto IV, es un exsoldado yugoslavo que viaja a ‘Amerrica’ para olvidar los conflictos violentos en los que participó y hacer fortuna. Las aventuras de este inmigrante por Liberty City, al más puro estilo Nueva York, son inolvidables. Muy alto tiene el listón Grand Theft Auto VI para alcanzar este puesto y al bueno de Niko Bellic. Este título, en cuanto a historia, está en lo mejor de lo mejor de GTA, de ahí que sea el segundo en Metacritic. Cuenta con una narrativa profunda y compleja, que explora temáticas como el crimen, la corrupción y el sueño americano que se torna en pesadilla. La ciudad a explorar es enorme, sobre todo lo era en la época, menos acostumbrados a los megamapas. Participar en misiones a cada cual más rocambolesca y todo tipo de actividades y minijuegos. Sus gráficos también fueron bastante llamativos para la época, 2008.

