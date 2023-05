Carlos Ochoa: Esta mujer tiene pinta de presidente

Posteado en: Opinión

No sabemos si las primarias se realizarán en la fecha prevista, en una diferente o si se van a suspender, pero los aspirantes opositores andan recorriendo el país despertando emociones en el venezolano que aspira un cambio de rumbo, no voy a insistir en los despechos que hemos sufrido por los fracasos anteriores, señalando responsables que los hay o como pudimos hacer las cosas para acortar esta pesadilla que comenzó con la victoria de Hugo Chávez en 1998, quiero destacar el poder de tres madres venezolanas que hoy arriesgan su seguridad y la de su familia enrostrándole las verdades al autócrata de Miraflores.

María Corina Machado, Delsa Solorzano y la profesora Elsa Castillo están dando un ejemplo de coraje y coherencia que preocupa al régimen, en todos los estados de la república la participación de las mujeres en la política y los asuntos públicos es protagónica, no se trata de feminismo porque si bien destacan su condición de mujeres, su convocatoria va mucho más allá y su lucha es contra el autoritarismo, el saqueo y las condiciones educativas, sanitarias y en general comunican que es imprescindible un cambio político por la vía electoral para mejorar las paupérrimas condiciones de vida en que viven la mayoría de los venezolanos, para eso están dedicando su vida.

Venezolanas comprometidas con la democracia y la libertad las ha habido en períodos históricos anteriores, ciudadanas de temple que no se doblegaron ante nada ni nadie, hoy de nuevo las tenemos al frente, no es casualidad que María Corina Machado lidere todas las encuestas y esté en mi opinión convirtiéndose en un fenómeno electoral que en unas elecciones medianamente transparentes barrería a Maduro o a cualquiera que se le ponga al frente, pero para llegar a ese momento debe competir en las primarias y ganarlas.

Las primarias opositoras tienen demasiados escollos afuera y adentro, a Maduro y los factores de poder que lo sostienen no les conviene para nada la renovación de liderazgo y mucho menos una mujer con guaramos enfrentándolos, en una gira por el interior del país que realizó Delsa Solorzano una mujer de pueblo expresó que Delsa tiene pinta de Presidente y no se equivoca, es una política con experiencia de verbo encendido e ideas claras que representa una imagen fresca que está creciendo, así como María Corina no es clon de nadie Delsa tampoco lo es, son únicas en sus estilos, no se parecen a los políticos tradicionales que nos emocionaron en el pasado para desilusionarnos después.

El régimen va hacer todo lo posible para que las primarias no se realicen, porque con mucha o poca asistencia de allí va a salir un rostro que va a representar el cambio, para mi no es un problema de números, si se hacen con la asistencia del CNE o no, con capta huellas o sin ellos, lo sustancial en ese evento es el surgimiento de un nuevo liderazgo que estoy casi seguro que será encarnado por una mujer, una madre venezolana.

Ahora bien, María Corina ha declarado que va ir al final, lo que significa que si le impiden su participación por cualquier motivo en las primarias, ella se va a presentar como candidata en 2024, esto encara una dificultad mayor, pues su propuesta no incluye que yo sepa negociar la salida del régimen en una transición como la que se ha dado en otros países de gobiernos autoritarios y que es la tesis mayoritaria de los partidos que se sientan a negociar condiciones que Maduro no está obligado a conceder, sencillamente porque esas concesiones se obtienen por la suma de la presión interna y externa, que hasta la fecha a pesar de las muchas manifestaciones de descontento que ocurren diariamente no se han capitalizado políticamente por los partidos opositores ni por ninguna figura política.

Tenemos entonces un gobierno acosado por la realidad a la que no puede ofrecerle ni darle soluciones, investigado por la Corte Penal Internacional y un descontento que debe rondar el 80%, con un nivel de fracturas internas desconocidas, pero con un control total de la fuerza y los poderes públicos, que sin embargo tiene que realizar elecciones el año que viene lo quiera o no.

Con ese paisaje lo más lógico es un candidato a la medida, que no emocione ni produzca un ambiente de victoria, pero una cosa piensa el burro y otra muy distinta el que lo arrea y ese escenario puede convertirse en un verdadero escollo para la continuidad de Maduro si una de esas mujeres que están empezando a emocionar con su coherencia se convierte en la alternativa del cambio y la transición se hace disparando balas de plata como las del Llanero Solitario de la tv de los 50, al corazón de la manada de lobos que ha destrozado al país.