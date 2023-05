Múltiples heridos, en su mayoría niños, tras derrumbarse un carrusel en Rusia (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos 20 han resultado heridos, en su mayoría niños, después de que un carrusel de feria se derrumbara en Rusia

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital desde el parque de Orenburg, al este de Moscú, y se informa que tres se encuentran en estado grave.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

La policía y los servicios de emergencia están en el lugar e investigan lo sucedido, informó TASS.

Según el Ministerio del Interior regional de Rusia, unas 20 personas resultaron heridas, la mayoría de las cuales eran niños.

“La policía recibió un mensaje sobre el accidente, en el que aproximadamente 20 personas resultaron heridas, incluidos menores de edad”, reza el comunicado. Se dice que tres personas se encuentran en estado grave, pero actualmente no hay muertes reportadas.

La ministra de salud de la región, Tatyana Savinova, ha confirmado ahora que 12 personas están hospitalizadas como resultado del colapso del carrusel.

The moment of the fall of the carousel in Orenburg.#Russia and its technology.

Adults and children were injured: 15 people were hospitalized. pic.twitter.com/C37GWehJwP

— TOGA (@KrzysztofJano15) May 6, 2023