El hombre con el histórico deber de defender a Carlos III con su vida

La ceremonia de coronación en Reino Unido es un rito antiguo cargado de alegorías. Es difícil combinar ciertos símbolos y procesos en pleno 2023, pero sin duda la coronación de Carlos III nos ha hecho aprender (o refrescar) un sinfín de vocabulario medieval. Así, entre cetros, orbes, coronas, carrozas y pajes, llama la atención la figura del Campeón del Rey.

larazon.es

Sorprendentemente, el Campeón real es un honorable título que también se hereda. Francis Dymoke es quien lleva sobre sus hombros este importante cargo que se ha mantenido en su familia durante generaciones. Dymoke es el 34º Campeón del Rey en una línea familiar ininterrumpida desde que Guillermo el Conquistador otorgó el cargo y el señorío de Scrivelsby a un antepasado normando.

Antiguamente era mucho más visual y sonoro su cometido. El Campeón del Rey, con su pesada armadura, entraba a caballo en el banquete de la coronación y desafiaba a cualquiera que dudara del derecho del rey o la reina al trono. Su histórico deber era batirse en duelo con aquel que osara retar al nuevo monarca. Cualquiera que negara el derecho del soberano al trono debía luchar contra el Campeón del Rey. El duelo, por si alguien tenía alguna duda, era a muerte.

Incluso en el Campeón del Rey lanzaba su guante tres veces y pedía que cualquiera que estuviera en contra diera un paso al frente o callara para siempre.

