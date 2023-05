Biden envió sus saludos a Carlos III: “La amistad es fuente de fortaleza para nuestros dos pueblos”

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó el sábado al rey Carlos III y a la reina Camila por su coronación, y saludó la “larga amistad” entre sus dos pueblos, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“La larga amistad entre Estados Unidos y el Reino Unido es fuente de fortaleza para nuestros dos pueblos“, aseguró, al tiempo que se dijo “orgulloso” de que su esposa Jill represente al país en las ceremonias de Londres.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.

I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.

— President Biden (@POTUS) May 6, 2023