VIRAL: Ecologista recoge hojas de árboles para crear su propio papel higiénico y limpiarse el “fundillo” (FOTOS)

Rob Greenfield no llena su baño con papel higiénico comprado en la tienda. En su lugar, el célebre ecologista recoge unas cuantas hojas verdes y exuberantes de la planta de flor de espuela azul que crece en su jardín en Florida y las usa en su lugar.

Por People

Traducción libre de La Patilla

Sí, en serio.

Desde el 29 de abril, el ecoactivista ha estado recorriendo las principales ciudades de Florida como parte de su iniciativa Grow Your Own Toilet Paper para alentar a las personas a usar hojas de árboles de papel higiénico en lugar de comprar papel higiénico comercial.

Elige un lugar muy transitado en cada ciudad, instala su inodoro de compost junto a varios paquetes de papel higiénico comprado en la tienda y una de sus plantas de papel higiénico verdes y frondosas, y deja que las preguntas fluyan.

Grow Your Own Toilet Paper!

For 2 weeks I will be #FloridaMan sitting on my compost toilet downtown in the major cities of Florida.

Join me on the toilet and take home a TP Plant to grow your own!

Order a TP plant here! https://t.co/sYKLxdVhdA#GrowYourOwnTP #FloridaMan pic.twitter.com/Ryk1gODRAz

— Robin Greenfield (@RobJGreenfield) April 20, 2023