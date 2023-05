“No me vuelve a ver en su vida”: El actor Alfredo Adame intentará quitar el apellido a su hijo homosexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de que Sebastián Adame criticara la supuesta participación de su padre en la próxima marcha del orgullo LGBT+, argumentando que era homofóbico y que nunca lo había aceptado por su orientación sexual, Alfredo Adame explotó en su contra en una entrevista con Chismorreo.

Adame aseguró que él respetaba a todas las personas, pues su padre le había ensañado que el “respeto al derecho ajeno es la paz” y que en sus tiempos no se usaban los conceptos como heterosexuales, homosexuales, lesbianas y transexuales, sino que eran simplemente seres humanos que merecían respeto.

Comentó que en su momento contó cómo sí había apoyado a su hijo, diciendo: “Entonces voy doy mi mensaje, además les conté lo que había pasado con este tipo Sebastián cuando me dijo que era homosexual y yo le dije ‘yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo y al primero que te falte al respeto’ y todo el rollo”.

No obstante, explotó en contra de su hijo, diciendo que su testimonio era una mentira. “Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado”, dijo. Además, arremetió en contra de su expareja, Mary Paz Banquells, acusándola de haberle arruinado la vida a sus hijos. “La madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentido”, sentenció.

Asimismo, dijo que le importaba “un bledo” lo que pensara su hijo, a quien ahora llama con el apellido de su madre, Banquells. “No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame”, sentenció, y añadió: “Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino”.

Aunado a esto, anunció que le quitará el apellido Adame y que dicho trámite lo comenzará la próxima semana. “Sebastián Banquells no me vuelve a ver en la vida. No lo quiero ver en mi vida a ese tipo”, declaró.

