Tony Geara: Sin aumento de salario Maduro condena al país a la hambruna

Posteado en: Política, Titulares

El diputado Tony Geara, Presidente del Partido Encuentro Ciudadano y ex preso político ,en el Estado Bolívar, habló con nosotros sobre la situación de los trabajadores y jubilados en el estado Bolívar.

“Estamos en una situación de emergencia humanitaria en todos el país, pero con especial sufrimiento por los Bolivarenses y todo el estado Bolívar. El régimen de Maduro está condenando a los jubilados, pensionados y trabajadores con un sueldo de hambre, esto representa una flagrante violación a sus derechos humanos y laborales, no hay forma de que esto se vea bien, el salario mínimo es el más bajo de toda América Latina, y los pensionados no tienen beneficios de Cesta Ticket, No les alcanza para comprar sus medicinas.

Estamos exigiendo que se cumpla el artículo 91 de nuestra Constitución, que es muy claro en cuanto a la solución de esta situación, mientras ellos (el Chavismo) se robaban más de 23.000 millones de dólares no pueden hoy decirle a los venezolanos que no hay dinero y que van a indexar unos 40$ insignificante dólares que no dan ni para un tratamiento completo para pacientes de tensión arterial alta, mucho menos para comer, mientras tanto ellos mismos mostraron el alto nivel de corrupción de los líderes del PSUV y sabemos que esto es solo la punta del iceberg, que dentro de las instituciones hay quienes se han robado mucho más de 23.000 millones, exigimos soluciones para lograr llevar comida a la mesa de los trabajadores”.

El Diputado Geara también habló sobre la necesidad de un cambio político en Venezuela. “Necesitamos un cambio político para el país, por eso postulamos a una mujer maravillosa que tiene un plan que hemos desarrollado para hacerle frente a esta crisis y tomar medidas que proteja al venezolano en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en materia de derechos humanos y de servicios públicos en general y todo esto es posible solo si gana Delsa Solorzano estás primarias, la única candidata sin rabo de paja”.

“En cuanto al régimen, seguimos en las calles, estamos exigiendo que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores y jubilados. Estamos exigiendo que se cumpla el artículo 91 de nuestra Constitución, que es muy claro en cuanto a la solución de esta situación y que se siente en la mesa de negociación para que podamos darle respuestas al país ante este desastre que ellos crearon, dinero si hay para atender la crisis, lo que ocurre es que a maduro no le conviene que pare el hambre, más aún en víspera de una elección, pretende seguir cambiando bolsas de clap por votos y cree que nos vamos a quedar de brazos cruzados, de equivoca”.

Nota de prensa