MLB: Ronald Acuña Jr. es nombrado pelotero del mes en la Liga Nacional

Ronald Acuña Jr. está saludable y al 100% de sus condiciones, demostrando eso en el primer mes de la temporada 2023 de Grandes Ligas, ya que tan buenos fueron sus números que superó a su compatriota Luis Arráez como el mejor pelotero de abril en la Liga Nacional. El jardinero fue clave en los logros de los Bravos de Atlanta.

“El Abusador” fue sin duda el pelotero más fundamental de los Bravos en el mes inaugural de la campaña, demostrando un despliegue ofensivo notable y dando bastante de que hablar. El nacido en La Sabana quiere va encaminado a un año de muchos logros en los personal.

Congratulations to @ronaldacunajr24 on being named NL Player of the Month!#ForTheA pic.twitter.com/IqfVGAiZZW

— Atlanta Braves (@Braves) May 3, 2023