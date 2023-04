Desconsolador testimonio de ucraniana sobreviviente a bombardeo en edificio de apartamentos

Las redes sociales se han convertido en el escenario de difusión de un impactante video grabado por una habitante de la ciudad de Uman, en Ucrania, quien reporta en carne propia los angustiosos momentos vividos durante un reciente ataque aéreo perpetrado por fuerzas rusas en contra de blancos civiles, en medio de un ataque que es considerado uno de los más mortíferos de las últimas semanas.

Por Semana

El ataque reportado por la mujer, se refiere a una acción violenta adelantada por fuerzas rusas, quienes emplearon misiles y drones en contra de un edificio residencial, dejando al menos 26 personas muertas y amplia desolación entre los sobrevivientes.

En el lugar, según reportan autoridades locales de Ucrania, los cuerpos de rescate aún buscan a niños que han sido reportados como desaparecidos, quienes podrían permanecer bajo los escombros de la edificación.

Si bien las autoridades de momento han reportado el deceso de 26 personas como consecuencia de este ataque, no descartan que la cifra pueda seguir creciendo.

En su video, la mujer, de mediana edad, hace un breve recorrido por su apartamento, mostrando las averías derivadas del ataque de misiles, señalando que “estamos cubiertos de sangre”.

La mujer señala que tanto ella como sus hijos se encuentran vivos, manifestándose afortunada por ello, dada la magnitud del ataque.

A rocket hit our home. We’re all covered in blood. Children slept here. Thank God we’re all alive. All our windows are gone. We’re all covered in blood. I was so scared. I hate you Katsaps!

This is what people in Uman woke up to. And this is what everyone in Ukraine feels. pic.twitter.com/MH3FBibadZ

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 28, 2023