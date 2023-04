Alicia Machado arremete contra Telemundo por no dejarla participar en la final de La Casa de los Famosos 3

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una de las personas más polémicas de La Casa de los Famosos es Alicia Machado, quien ganó la primera temporada del programa con más de 40 millones de votos a su favor. Sin embargo, para la final de la tercera edición, no fue invitada y las redes explotaron al saber que no iba a estar en un momento tan importante.

Por La Vibra

Desde su cuenta de Instagram, la venezolana aseguró que no fue decisión de ella ausentarse para la gala final de La Casa de los Famosos. Sus más fieles fanáticos se sorprendieron cuando afirmó que si la habían invitado, pero que luego la directiva cambió de opinión de un momento para otro. “Telemundo decidió que mejor no (…) No es coraje, pero, obviamente, me invitan, que me van a llevar, fui la ganadora de la primera edición y después es siempre no”, contó.

“Más bien iba yo a sacar tiempo para poder ir. Pero bueno, eso fue lo que pasó, para que sepan que, al final del camino, decidieron, que yo no estuviera hoy en la final. Está bien, fue decisión de Telemundo, bueno, de Telemundo no, de la producción de La casa de los famosos”, aclaró.