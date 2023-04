FOTOS: Así lucían los 251 Pokémon originales tal y como los diseñó su creador, Ken Sugimori

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos tenemos una imagen en la cabeza cuando nos mencionan alguno de los pokémon originales, pero resulta que esa imagen no se corresponde del todo con las ilustraciones que imaginó el diseñador y padre de la franquicia Ken Sugimori y que ahora han salido a la luz.

Por: Gizmodo

Un youtuber y autodenominado “archivista de Pokémon” llamado Lewtwo en Twitter ha logrado hacerse con los bocetos originales de estas criaturas tal y como los imaginó su creador. No es que haya grandes diferencias a nivel anatómico, pero los colores son bastante diferentes, y la calidad de las ilustraciones también lo es. “Durante más de veinte años, las ediciones Rojo, Azul, Oro y Plata han mostrado los Pokémon con colores inadecuados y en general con muy mala calidad”, escribe Lewtwo en un hilo de Twitter.

For the very first time, we've been sent accurate scans of the original 251 Ken Sugimori Pokemon artwork to archive in high quality.

the difference is insane. pic.twitter.com/KmNUIJQ2yv

— Lewtwo (@Lewchube) April 17, 2023