“Shakira tiene cosas grabadas”: se conocen nuevas revelaciones sobre la relación que mantuvo la artista con Piqué

Shakira ha sido la protagonista de muchos titulares en medios de comunicación luego de que le pidiera a los periodistas y paparazis que dejaran de acosar a sus hijos, Milan y Sasha, con el fin de conseguir rating. La intérprete de Monotonía está cansada de que utilicen a los niños para conseguir información sobre ella y se quejó del asedio al que estaban expuestos en Barcelona.

Semana

Cabe recordar que ya la cantautora se encuentra radicada en Miami junto a sus dos hijos. Está prácticamente empezando con ellos su vida desde cero. Esto después de la decepción amorosa que sufriera con su expareja, el presidente de la King’s League, Gerard Piqué.

Las palabras que expresó la artista en el comunicado fueron: “Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener mejores capturas fotográficas o mejores ‘ratings’”.

Ahora la artista vuelve a ser noticia y esta vez por ciertas cosas que podría revelar ya estando lejos del exdefensa y de España. Según Javier Ceriani, presentador del programa Chisme no like, son justamente sus hijos los que se vieron involucrados en temas que podrían estar afectando a Piqué en el futuro.

“Shakira tiene cosas grabadas, tiene cosas… maltrato de Piqué hacia uno de los niños. Siempre tiene problemas con uno y siempre está peleando con ese. Shakira lo tiene agarrado. Espera que llegue a Estados Unidos; espera, Piqué, que esto recién empieza”, indicó Ceriani.

Cabe recordar que hace unas semanas el exfutbolista fue grabado mientras se despachaba furioso contra Milan, su hijo mayor. Piqué se sentó al lado de los niños y comenzó a hablarle de una forma muy fuerte al pequeño de 10 años, quien se veía que le respondía a su padre algo contundente que al final lo hizo salir de casillas.

Al menos eso fue lo que interpretaron muchos tras advertir que el deportista catalán estaba manoteando y haciendo señas a su primogénito para que se diera cuenta del lugar donde estaba y lo que estaba sucediendo, todo encima del menor, Sasha, y la quietud del mayor.

Por supuesto, el clip le dio la vuelta al mundo en las redes sociales y los cibernautas dieron muchas teorías de por qué Piqué habría perdido los estribos y se habría despachado contra su hijo mayor, quien aparentemente le hizo saber a su padre su punto de vista.

