Detenido por bañarse en el estanque de los rinocerontes en zoológico de Nueva Zelanda (VIDEO)

Un hombre fue arrestado este miércoles en un zoológico de Auckland, en Nueva Zelanda, por haber irrumpido en el recinto de la fauna africana y bañarse en el estanque, bajo la mirada curiosa de rinocerontes y antílopes, informó el establecimiento.

Imágenes del incidente publicadas en las redes sociales muestran al hombre, en camiseta, flotando tranquilamente de espaldas, y luego lavarse la cara y el cabello.

Los rinocerontes y antílopes “se asustaron por el intruso, lo cual es comprensible”, dijo un portavoz del zoológico de Auckland.

El hombre permaneció varios minutos en el agua antes de obedecer las órdenes de los guardias del zoológico y volver al espacio de los visitantes. Posteriormente fue entregado a la policía.

“Esperamos que el hombres involucrado reciba la ayuda y el apoyo que claramente necesita”, afirmó el director del zoológico, Kevin Buley.

A bloke decided to take a dip in the rhino enclosure at Auckland zoo today – onlookers posted a video to Instagram.

Police have arrested him. No animals or people were harmed. pic.twitter.com/SHrSF0ZhNi

— The Zeitgeist (@TheZeitgeistNZ) April 19, 2023