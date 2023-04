Una extraña espiral brillante aparece en el cielo nocturno de Alaska (Imágenes)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El inusual fenómeno apareció repentinamente entre las auroras boreales y fue visible durante varios minutos.

Por rt.com

Habitantes de la región interior del estado de Alaska (EE.UU.) se vieron sorprendidos la madrugada del sábado pasado por una extraña espiral brillante, de forma similar a una galaxia, que apareció en el cielo nocturno.

De acuerdo a los testigos, la espiral azul celeste apareció repentinamente entre las auroras boreales que iluminaban el cielo nocturno de la región de Fairbanks. El inusual fenómeno fue observable durante varios minutos antes de desaparecer.

A strange, “rippling/watery movements” SPIRAL seen above interior Alaska last night…(images are not mine)#Auroraborealis @SpaceX @elonmusk #Alaska pic.twitter.com/JHgPfgQSdx

— Vanessa (@skywatchv) April 16, 2023