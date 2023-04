Trabajadores carabobeños escenificaron “viacrucis” para denunciar la desgracia que padecen

Con cruces al hombro y atuendos religiosos, empleados públicos, docentes, enfermeros y jubilados de la administración pública en Carabobo representaron un viacrucis para denunciar la precaria situación laboral que los mantiene agobiados y humillados.

Corresponsalía lapatilla.com

Daneisis Dacosta, docente, afirmó que a pesar de todas las dificultades que enfrentan para cubrir sus gastos básicos, se mantienen luchando para obtener mejor calidad de vida.

Repudió que la administración de Nicolás Maduro no ha dado respuesta efectiva a la lucha que inició el pasado 9 de enero.

“Este viacrucis es una alegoría que representa el sufrimiento de todo el pueblo venezolano y en especial la clase trabajadora y el magisterio venezolano, quienes como Jesús, estamos padeciendo la desgracia de un Gobierno que nos tiene humillados, maltratados, nos ha llevado por el piso prácticamente y no le importa nada. Como Poncio Pilatos, se ha lavado las manos y ha hecho como que no tiene la culpa de absolutamente nada”, manifestó Dacosta.

El secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, José Francisco Jiménez, lamentó que los trabajadores vivan en la “miseria”, porque el sueldo de 5 dólares no les alcanza para comprar alimentos.

Calificó las políticas salariales como un “genocidio” contra los trabajadores del país.

Además, rechazó que mientras el gobierno regional destina recursos en el “Dracu Fest” y actividades recreativas, los hospitales están sin insumos y los trabajadores no tienen dinero ni siquiera para pagar el pasaje de autobús.

“El Gobierno Nacional y regional en Carabobo están haciendo actividades de fiestas, despilfarrando grandes cantidades de dinero que se pueden utilizar en los hospitales, en cada una de las cosas que este pueblo necesita. Nosotros aquí rechazamos esa actitud, no por el hecho de que no se le dé la oportunidad a la gente que pueda disfrutar, sino que se gastan miles y millones de dólares cuando en el Hospital Central no hay para atender a nuestra gente, no hay transporte público, no hay el sueldo para atender a la administración pública”, denunció Jiménez.

Los trabajadores recorrieron 14 estaciones: iniciaron en la sede de Corpoelec y finalizaron en la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de Valencia, donde exigieron salarios dignos y la restitución de beneficios laborales.