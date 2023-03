Maduro reveló que los “malamañosos” detenidos hacían orgías en el Country Club

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro, durante su “miércoles productivo”, de este 29 de marzo, se refirió a la fortuna de los chavista corruptos.

El “líder” de la tolda roja, manifestó que para la fecha no han logrado incautar toda la fortuna que lograron meterse al bolsillo los diputados, jueces, militares y empresarios envueltos en la última trama de corrupción en las filas del chavismo.

Asimismo, Maduro aseguró que de los ya detenidos, casi la mitad ha confesado. “Yo me indigno, casi que me lleno de ira, rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza, toda mi confianza y terminaron robando en circunstancias tan difíciles (…) hay gente que se pone triste, yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso, lo que estoy es arrecho” manifestó.

Nicolás también dijo que en pocos días se conocerán los nombres de los empresarios capturados, sobre lo cual apuntó son “muy poderosos” y reveló que las mansiones que poseían estos sujeto hacían orgías. “Habrá que contar todo esto, llegará el momento, luego de esta primera fase”, indicó.

“Yo presiento, que esto es apenas una parte, que el reto, la parte gruesa, la tienen escondida, encaletada, la ocultaron”, manifestó y ordenó a los organismos de seguridad, ya la fiscalía, garantizar que los recursos sean reinvertidos en programas sociales.