La millonaria extensión de contrato que firmó el venezolano Andrés Giménez con los Guardians

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano Andrés Giménez acordó con los Cleveland Guardians una extensión de contrato por siete años y $106.5 millones de dólares, informó este martes el periodista de ESPN Jeff Passan,

Giménez, de 24 años, tuvo un gran 2022 tras conseguir su primer llamado al Juego de Estrellas y también lograr el Guante de Oro como segunda base. Además terminó sexto en la votación de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, detrás de Aaron Judge y Shohei Ohtani.

Second baseman Andrés Giménez and the Cleveland Guardians are finalizing a long-term contract extension, sources familiar with the deal tell ESPN. Giménez, 24, was a first-time All-Star and Gold Glove winner last year and put up 7.4 Wins Above Replacement — a star-level season.

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 28, 2023