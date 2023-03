Los detalles del “caso Alexandra” en Los Taques: La niña vivía en la miseria y su asesino estuvo alojado en su casa por 15 días

La madrugada del viernes 24 de marzo fue de terror para los habitantes del sector Victoria Popular de Los Taques, en el estado Falcón; una comunidad pesquera que carece de servicios públicos y donde abundan las necesidades. Una de las niñas de la comunidad había desaparecido del cubrecamas tendido en el piso de la sala de casa rural donde habitaba con su padre y madrastra.

Alexandra Xaviela Padilla Córdoba tenía siete años y dormía junto a su hermanito en la sala de la casa; esa madrugada la familia se percató de que no estaba en su lugar y aunque la buscaron no la encontraron. Las sospechas de un sujeto conocido como “el Mono”, a quien le habían dado alojo en la casa por unos días, los hicieron correr a la policía y alertar que la niña no estaba en su casa.

Durante toda la madrugada la buscaron, hasta que la policía de Falcón y la Guardia Nacional la hallaron muerta en una bienechuría cerca de su casa. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas detuvo a las personas que vivían con ella para investigar lo que pudo pasar. Los vecinos alegaban que habían visto salir a alguien de una ventana corrediza de la casa que no tenía protectores, pero no había nada certero.

Se desplegó un dispositivo de seguridad en todo el municipio Los Taques, incluyendo las playas que son atractivos turísticos que visitan propios y visitantes los fines de semana. Este sábado, a más de 24 horas de haber hallado el cuerpo de la niña, localizaron con ayuda de los habitantes, a “el Mono”, un sujeto de 29 años en una zona enmontada de la misma localidad.

Personas que estaban en la playa publicaron videos, cuando la comunidad en compañía de la Guardia Nacional y la policía de Falcón llevaban al sujeto sostenido de un brazo.

Fue hasta este domingo 26 de marzo, dos días después, que la policía científica informó que durante la investigación se comprobó que el hombre estaba alojado en la casa por 15 días y que esto le permitió planificar su atroz homicidio.

La noche del viernes, sacó a la niña por la ventana, la golpeó, abusó de ella sexualmente y la asfixió hasta la muerte. En el lugar, dejó abandonado el cuerpo y huyó a esconderse en la zona enmontada. La noticia conmocionó a la colectividad que exigían justicia y ayudaban a buscar al sujeto por todas partes.

Varios antecedentes y estaba libre

El Cicpc identificó al sujeto como José Antonio Castro Silva de 29 años, habitante del sector Lesme Weffer de Los Taques y quien tiene registros policiales por tráfico de drogas, robo genérico, hurto genérico, tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y materiales estratégicos, violencia doméstica y violencia física.

Al buscarlo en la página del Tribunal Supremo de Justicia, le aparecen tres antecedentes del año 2014; uno por resistencia a la autoridad por el que le dieron libertad plena; y dos por violencia contra dos mujeres, uno de octubre de 2014 y otro de diciembre. En el primero recibió una medida sustitutiva de libertad con presentación cada 30 días, luego de que la víctima denunciara que este sujeto se metió a su casa aprovechando que ella dormía y se le subió encima con intención de asfixiarla, pero no lo logró. El otro delito fue contra otra mujer que también lo denunció por violencia, pero fue dejado en libertad plena sin restricciones porque en el expediente no estaba la revisión de la medicatura forense de la víctima.

Según se conoció por fuentes policiales, “el Mono” recibió un beneficio y le otorgaron la libertad durante un plan Cayapa ejecutado el año pasado en el estado Falcón.

Una niña que necesitaba atención

La crisis humanitaria que atraviesa el país se ve reflejada en la vida que llevaba la pequeña de siete años, que desde muy pequeña su madre se la entregó a su papá junto a otro de los cinco hijos que procrearon juntos.

La madre poco la veía porque ya tenía otra familia que sumaban cuatro hijos más y además vive en el municipio Falcón que aunque es adyacente a Los Taques, no hay transporte público con normalidad y es bastante retirado. Su padre se gana la vida como pescador y lamentablemente no puede darles todas las comodidades que quisiera, ya que muchas veces no tienen ni qué comer.

Una investigación con vacíos

Este domingo, el Cicpc confirmó a través de un post en Instagram que la niña fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada hasta la muerte y señalan a “el Mono” como el único responsable, sin embargo no hay detalles de los detenidos ni de lo demás que arrojó la investigación.

Aunque La Patilla intentó contactar al Cicpc a través de su equipo de prensa, no se tuvo mayor información sobre este caso que conmociona a la colectividad falconiana y que aún quedan dudas.