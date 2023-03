Advertencia al príncipe Harry: podrían revocarle la visa estadounidense tras admitir que consumió drogas

Posteado en: En la Calle

El príncipe Harry reveló en sus recientes memorias, “Spare” y en varias entrevistas televisivas que consumió cocaína, cannabis y hongos mágicos en el pasado.

La admisión de consumo de drogas por parte del duque de Sussex podría amenazar su visa estadounidense, advirtió un abogado del país norteamericano, quien insistió en que “no había excepción para la realeza”, comentó Daily Mail.

El medio además reveló ayer que el duque ahora enfrenta pedidos de que se publique su solicitud de visa estadounidense para ver si admitió su uso de drogas antes de emigrar a California con Meghan Markle en 2020.

La Fundación Heritage, con sede en el DC, explicó que su solicitud de visa ahora debe ser accesible para que el contribuyente estadounidense pueda entender si Harry declaró su uso de drogas.

La ley de inmigración de EE. UU. tiene penas severas por mentir a los funcionarios de inmigración, incluida la deportación y la prohibición de solicitar la ciudadanía.

El ex fiscal federal Neama Rahmani le dijo a Page Six que “La admisión de uso de drogas generalmente es motivo de inadmisibilidad. Eso significa que la visa del Príncipe Harry debería haber sido negada o revocada porque admitió haber consumido cocaína, hongos y otras drogas”.

Y agregó que “no hay excepción para uso recreativo”.

Mike Howell, director del Proyecto de Supervisión de la Fundación Heritage, dijo que “Esta solicitud es de interés público a la luz de la posible revocación de la visa del Príncipe Harry por uso de sustancias ilícitas y más preguntas sobre el uso de drogas del Príncipe y si fue investigado adecuadamente antes de entrar en los Estados Unidos”.

El medio comentó que la Fundación Heritage dice que si los funcionarios fronterizos lo sabían, el caso de Harry plantea dudas sobre si recibió un trato especial porque es un príncipe y su esposa es una estrella de televisión, lo que insisten sería ilegal.

Hasta el momento no se sabe exactamente qué preguntas le hicieron cuando solicitó su visa estadounidense, porque aún no está claro qué visa recibió, comentó Daily Mail. Sin embargo, la pregunta sobre la solicitud ESTA (siglas en inglés de Sistema Electrónico de Autorización de Viajes) que la mayoría de los turistas del Reino Unido usaría es, “¿Alguna vez ha violado alguna ley relacionada con la posesión, uso o distribución de drogas ilegales?”

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. le dijo al medio que “Los registros de visas son confidenciales según la Sección 222 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); por lo tanto, no podemos discutir los detalles de casos individuales de visas”.

Cabe recordar que en “Spare”, el duque de Sussex admitió haber tomado cocaína, cannabis y hongos mágicos. Dijo que la marihuana y los psicodélicos “realmente ayudaron” con su “trauma”, mientras que la cocaína era más una “cosa social”.

“(La cocaína) no hizo nada por mí, era más una cosa social y me dio un sentido de pertenencia seguro, creo que probablemente también me hizo sentir diferente a como me sentía, que era tipo de punto. La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó”, reveló en una entrevista con el terapeuta Dr. Gabor Maté, un abierto partidario de la despenalización de las drogas.