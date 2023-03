Putin llega a Crimea por el noveno aniversario de su anexión

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó hoy a península de Crimea, que celebra este sábado el noveno aniversario de su anexión por Moscú, según las imágenes emitidas por la televisión estatal.

Putin visitó la Escuela de Arte y el centro infantil Korsun en Quersoneso, en las afueras del puerto de Sebastopol, la principal base de la Flota rusa del mar Negro.

El mandatario, según el video publicado en el canal de Telegran de la cadena estatal Rossía-1, estaba acompañado por el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, y otras autoridades.

Con anterioridad, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había anunciado que en el día del aniversario de la “reunificación con Crimea“, como denomina Moscú la anexión de la península, Putin participaría por videoconferencia en la inauguración de una centro cultural.

Vladimir Putin has arrived to ?? -occupied Crimea to celebrate “the Day of the reunification of Crimea with Russia.”

You know, if Ukraine ?? had long range weapons, we could all be celebrating “the Day of Vladimir Putin’s Unification with Eternal Sleep.” pic.twitter.com/CHxgDX8frZ

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 18, 2023