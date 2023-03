Nueva señal de problemas de salud: Putin cojeaba durante visita a Crimea (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajó a Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de la península del Mar Negro a Ucrania.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Putin caminaba con una cojera notoria mientras visitaba una escuela de arte y un centro infantil el sábado, un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el líder ruso , acusándolo de crímenes de guerra.

El tribunal lo acusó específicamente el viernes de tener responsabilidad personal por el secuestro de niños de Ucrania durante la invasión a gran escala del país por parte de Rusia, que comenzó hace casi 13 meses.

President Putin arrived in #Crimea to celebrate the anniversary of the annexation of the Peninsula pic.twitter.com/UnBrXad6o5

Según la ley de genocidio de la ONU, la reubicación forzosa de niños de un grupo a otro se considera una forma de limpieza étnica.

Rusia anexó Crimea de Ucrania en 2014 , un movimiento que la mayor parte del mundo consideró ilegal.

Putin estuvo acompañado en su visita a la península por Mikhail Razvozhayev, gobernador de la Sebastopol ocupada, junto con seis voluminosos guardaespaldas que evidentemente vestían chalecos antibalas.

It turns out Putin came to Crimea to open an art school.

At least that's what occupational authorities sY about his visit. And they report he drove there himself… pic.twitter.com/Namm0rOuyv

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023