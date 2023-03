México remonta y derrota a Puerto Rico para pasar a semifinal contra Japón

México derrota a Puerto Rico y consigue el pase a semifinal frente a Japón.

César Saavedra // lapatilla.com

Puerto Rico 4, México 5

Puerto Rico demuestro que a pesar de las adversidades hay que seguir adelante y tener más inspiración para triunfar, donde hoy pierden batallando contra una representación de México que no se rinde para obtener el pase a la semifinal con Marcador de 4 carreras por 5 en el loanDepot Park de Miami.

Los boricuas arrancaron desde el primer inning sorprendiendo a México con cuatro anotaciones Hernández, más un cuadrangular de Javier Báez con Velásquez en el cuadro y otro jonrón de Rosario por le jardín central para dejar la pizarra (4-0).

Eddie Rosario drops the hammer! Team Puerto Rico goes up big in the first! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/j8xzmqYGLe — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2023

Llega el segundo inning para México y consigue descontar con cuadrangular de Paredes entre el jardín izquierdo y central para cambiar el marcador (4-1).

Isaac Paredes gets Team Mexico on the board! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7i21kHtk64 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2023

Sigue los inning en blanco para Puerto Rico y el quinto inning los mexicanos y colocan una serie amenaza con bases llenas un sencillo de Verdugo solo consigue anotar una carrera y se acercan (4-2).

Después de un sexto inning en blanco para ambos equipos llega el séptimo para México y voltea el juego con tres carreras más con bases llenas patea Paredes un sencillo y anotan Arozarena y Barnes, para luego otro hit de Urías remolca a Verdugo al plato para colocar el juego a su favor con la pizarra (4-5).

Isaac Paredes ties it up for Team Mexico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/0HuwN6c92E — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2023

Puerto Rico atacó en el octavo hasta tener un hombre en tercera pero México no lo permitió y consiguió el tercer out para cerrar el inning.

Llega el noveno para los boricuas y Vázquez conecta el primer hit para la amenaza puertorriqueña, un toque de bola mal ejecutado y un elevado colocan el juego en dos out, Francisco Lindor conecta hit al center y Puerto Rico se coloca con hombres en primera y segunda para que “Kike” Hernández se ponche y termine el juego y México pasa a “Semifinal” contra Japón.

A come-from-behind victory sends Team Mexico to the semifinals! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TcdFzgOgsq — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2023

