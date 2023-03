Atroz suceso en Texas: quedó paralítica luego de que le robaran cuatro mil dólares que retiró de un banco (VIDEO)

El Departamento de Policía de Houston, en Texas, busca al sospechoso de un robo en el exterior de un centro comercial que dejó a la víctima paralítica.

Por El Diario NY

Los hechos, que constan en imágenes de una cámara de seguridad, muestran el momento en que el sospechoso se le abalanza a la víctima.

En el video del 13 de febrero, grabado a eso de las 11:30 a.m., se ve a Nhung Truong, de 44 años, caminando por el exterior de un centro comercial cuando el desconocido se le acerca y la agarra por la cintura en un intento por arrebatarle un sobre con dinero. En medio del enfrentamiento, a la mujer se le caen los dos que cargaba y el ladrón agarra uno de ellos. Al darse cuenta que no es el que contiene el dinero, la emprende nuevamente contra Truong y la lanza al suelo. Seguidamente, agarra el sobre con el dinero y huye.

Poco antes, la mujer había ido a una sucursal bancaria de Bank of America, más de 20 millas de donde fue atacada, para retirar más de $4,000 dólares para un viaje que tenía planeado. Las autoridades creen que el atacante siguió a la víctima desde el banco hasta la zona del centro comercial.

We need your help to identify the suspect wanted for a robbery by force (jugging) at a shopping center on 2/13 at 9800 Bellaire. @CrimeStopHOU pays up to $5k for info leading to the charging and/or arrest of any felony suspect.

Story->https://t.co/eJba6a65Qx @houstonpolice pic.twitter.com/LmUSrfFOdF

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) March 10, 2023