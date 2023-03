Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este #13Mar

República Dominicana apaleó a una Nicaragua con tres derrotas en fila es 13 de marzo

República Dominicana 6, Nicaragua 1

Los dominicanos apalearon al equipo de Nicaragua para conseguir su primera victoria en este Clásico Mundial que dejan a los nicaragüenses sin posibilidades de clasificar dejando la pizarra de 6 carreras por 1 en el estadio Loan Deport Park de Miami.

República Dominicana arrancó este lunes con hambre de triunfo tras venir de la derrota contra Venezuela y asaltar el primer inning con Devers bateando doblete al jardín izquierdo y Juan Soto anotó la primera carrera.

Nicaragua es manoteado por los lanzadores dominicanos que les impiden hacer carreras.

Los dominicanos sumaron una más en el tercer inning con batazo de Jiménez al jardín central para que Juan Soto vuelve a llegar al home para colocar el marcador (2 – 0).

Llega el cuarto y Dominicana le agrega dos anotaciones más con Adames y Candelario (4 – 0).

República Dominicana consigue dos cuadrangulares el primero en el sexto inning con Juan Soto por el jardín derecho y en el séptimo Many Machado repite la dosis para dejar el marcador (6 – 0).

Nicaragua consigue descontar en el octavo inning con un hit de Miranda para remolcar a Leyton (6-1).

– Corea del Sur le propina contundente nocaut a China en el Tokio Dome.

China 2, Corea del Sur 22

Corea del Sur aplastó a China propinándole un contundente nocaut para culminar el juego en cinco inning con marcador de 22 carreras por 2 en el Tokio Dome.

Un encuentro que inicio parejo donde ambos equipos marcaron dos carreras en el primer inning.

Los surcoreanos siguieron anotando en el segundo episodio sumando dos carreras más para empezar la amenaza que estaban creando.

Llego el tercer inning el picheo de China se descontrola con tres bases por bola y Corea del Sur aprovecha la oportunidad y explota sus bates agregando 8 carreras en la pizarra (10 – 2).

En el cuarto inning Corea del Sur vuelve apalear el picheo chino y suma 6 carreras más que deja agonizando a la representación China (16 – 2).

Un quinto inning definitivo los surcoreanos no tuvieron clemencia y consiguen 4 anotaciones para obligar a China a buscar 5 carreras que nunca llegó y así decretar el nocaut (22 – 2).

Corea del Sur consigue un récord con mayor anotación en un Clásico Mundial de Béisbol con nocaut de diferencia de 20 anotaciones.

– Australia consigue importante victoria ante los representantes de República Checa para pasar a la segunda ronda.

Australia 8, República Checa 3

Los australianos derrotan a República Checa con marcador de 8 carreras por 3 en el Tokio Dome.

Australia salió adelante en el primer inning con cuadrangular de Hall, los checos reaccionaron en el tercer inning igualando las acciones 1 – 1.

Ambos equipos se mantuvieron igualados hasta el séptimo inning para Australia que sumaria dos carreras donde Hall bateó un triple al jardín derecho llevando a Bojarski y Kennelly al home.

Los australianos siguieron apaleando a los checos en el octavo inning agregando tres carreras más y dejar el marcador 6 – 1.

República Checa busco reacción y Chlup bateó sencillo al jardín izquierdo para llevar V. Mensik y Sogard al plato descontando la pizarra 6 – 3.

Australia siguió bateando en el noveno y agregaron dos más a su cuenta y dominan el cierre del juego a los checos para llevarse el triunfo 8 carreras por 3.

Victoria australiana avanzan a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, donde se enfrentarán al seleccionado de Cuba por un cupo a las semifinales.

– México dominó a EEUU propinándole paliza en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

México 11, EEUU 5

México se presento al duelo ante sus vecinos de EEUU y propinarles una paliza para conseguir el triunfo con marcador de 11 carreras por 5 en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

El jugador clave para los mexicanos sin duda fue Joey Meneses. El sinaloense pegó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras. Conectó tres hits en total en sus cinco turnos al bate.

En apenas el tercer turno al bate del juego, Meneses se voló la cerca en un lanzamiento de Nick Martínez. Impulsó a Randy Arozarena para el 2-0.

En el cuarto inning, Meneses volvió a conectar cuadrangular para impulsar a Arozarena y Alex Verdugo. Extendió la ventaja de México a 7-1.

EEUU reaccionó con un cuadrangular de Will Smith acercando el marcador 7 – 2, pero no fue suficiente, México castigo de nuevo fabricando cuatro anotaciones más y colocar el marcador 11 – 2.

Los estadounidenses buscaron otra reacción en el octavo inning sumando tres carreras más pero no le fue suficiente y México domina el partido 11- 5.

