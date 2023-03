Annie Kilner: la exuberante modelo y esposa de Kyle Walker dice estar “decepcionada” tras escándalo del futbolista

Posteado en: Deportes, Titulares

Un reciente video que expone a Kyle Walker, jugador del Manchester City, hizo tambalear su relación de más de una década con la modelo Annie Kilner, con quien además tiene tres hijos.

Por: El Universo

La grabación filtrada muestra al defesa bajándose los pantalones y exhibiendo sus partes íntimas en un bar, bailando borracho y besándose con una mujer que no es su esposa, aunque esta no habría sido su primera infidelidad, como menciona Marca citando al medio británico The Sun.

Kyle Walker's wife tells pals how she really feels about shocking flashing videohttps://t.co/GR9bLlJgo5 pic.twitter.com/sXyawVYXVO — The Sun Football ? (@TheSunFootball) March 8, 2023

Sin duda el escándalo salpica a la modelo británica y estrella de telerrealidad de 30 años quien optó por dejar un mensaje en su cuenta privada de Instagram con el que parece hacer referencia a este desagradable hecho, pero sin precisar nombres.

“Creo que es importante recordar que no importa lo bueno que seas con las personas, no las hará buenas contigo. Llega un momento en que tienes que dejar de cruzar océanos por personas que no saltarían charcos por ti”, dice un extracto del mensaje que compartió en la red social con sus 28 mil seguidores.

Seguidamente agrega que se puede terminar “realmente decepcionado si crees que la gente hará por ti lo que tú haces por ellos”, y finaliza su escrito con otra lapidaria frase que podría ir dirigida hacia el futbolista: “No todos tienen el mismo corazón que tú”.

