VIDEO: El fuerte pelotazo en el rostro que mandó a un beisbolista de los Medias Rojas de Boston al hospital

El beisbolista estadounidense Justin Turner tuvo que abandonar el terreno de juego, tras recibir un fuerte pelotazo en la cara, tras un lanzamiento del pitcher de los Tigres de Detroit, Matt Manning, durante el juego este lunes en el Spring Training de la MLB.

Por RT

El tercera base de los Medias Rojas quedó tendido en el suelo y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde requirió 16 puntos de sutura.

A continuación las fuertes imágenes.

Justin Turner leaves the game after getting drilled in the face. #redsox

pic.twitter.com/xBsYA52ifN

— Tom Caron (@TomCaron) March 6, 2023